Francii přišly protesty žlutých vest draho. Ministr financí vyčíslil, jak poškodily ekonomiku

Protivládní protesty hnutí žlutých vest od svého začátku snížily růst francouzské ekonomiky o 0,2 procentního bodu. V médiích to dnes řekl francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Demonstrace začaly v polovině loňského listopadu a odstartovalo je plánované zvýšení daně z pohonných hmot. Později protesty přerostly v širší hnutí proti prezidentovi Emmanuelu Macronovi a jeho hospodářským reformám.

Demonstrace dosáhly vrcholu v prosinci, kdy donutily řadu podniků v centru Paříže i v dalších francouzských městech dočasně přerušit provoz. „Představuje to velmi vysoké náklady, je to v řádu 0,2 procentního bodu čtvrtletního růstu, takže je to hodně,“ řekl dnes Le Maire. Vláda dříve odhadla, že protesty snížily růst ve čtvrtém čtvrtletí o více než jednu desetinu procentního bodu, což odpovídá částce kolem 2,5 miliardy eur (64 miliard Kč), uvedla agentura Reuters.

Francouzský statistický úřad INSEE dnes potvrdil svou zprávu z konce ledna, podle které hrubý domácí produkt (HDP) Francie v posledním loňském čtvrtletí vzrostl o 0,3 procenta. To znamená stejným tempem jako v předchozích třech měsících. Silný export totiž kompenzoval útlum spotřebitelských výdajů v důsledku pouličních protestů.

Úřad dnes rovněž zopakoval, že růst druhé největší ekonomiky eurozóny v celém loňském roce zvolnil na 1,5 procenta z předloňských 2,3 procenta. V samostatné zprávě pak úřad sdělil, že výdaje domácností se v lednu zvýšily o 1,2 procenta po prosincovém propadu o 1,5 procenta. K oživení výdajů přispěly vyšší náklady na energii a nákup nových automobilů.