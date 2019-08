Francouzi vidí v přeměně aut na elektromobily byznys, Češi musí za výměnou do ciziny | info.cz

Milujete své auto a bojíte se, že ho ekologická omezení za chvíli vytlačí ze silnic? Jedna možnost tu je, přeměnit ho v elektromobil. Zatím je to sice drahé a spíše pro automobilové nadšence, v budoucnu se to ale může změnit. Francouzské start-upy už plánují vytvořit z okrajové aktivity výnosný byznys.

Čtyřicátník Arnaud Pigounides miluje stará auta. Když si během pobytu v Kalifornii přestavěl menší Porsche na elektromobil, dostal francouzský podnikatel nápad na zajímavý byznys – přeměnu aut se spalovacími motory na elektrická. Doma za tímto účelem založil start-upovou formu Retrofuture, brzy ale narazil na problém: „Homologace přestavěných automobilů je nyní ve Francii prakticky nemožná,“ řekl deníku Les Échos.

„Rozhodl jsem se proto pracovat na právní úpravě,“ vypráví s tím, že letos v lednu založil asociaci firem se stejným cílem. Start-upů, které se snaží o přeměnu starších vozů na elektromobily, totiž funguje celá řada: Transition-One, Carwattm, Ian Motion, Brouzils Auto nebo OscarLab. Pigounidesovi se podařilo přesvědčit ministerstvo dopravy, aby se tématem začalo zabývat, a výsledkem je návrh nové vyhlášky, která by měla celý proces homologace zjednodušit. Podnikatel doufá, že se ji podaří schválit do konce letošního roku.

Prvním zásadním problémem při homologaci přeměněných automobilů je souhlas jejich výrobce. „Pro nás malé hráče je to nemožné, u výrobců se není na koho obrátit,“ vysvětluje Aymeric Libeau, zakladatel firmy Transition-One. K tomu se přidává i samotný proces homologace – přeměněný automobil jím musí projít celý znovu, tedy včetně karoserie nebo například zpětných zrcátek. Nová vyhláška by měla dvojí schvalování odstranit.

Cenu vydělíme dvěma, slibují podnikatelé

Podnikatelé věří, že vyhláška pomůže vzniku nového byznysu. Zatímco dnes je přeměna vozu poměrně drahou záležitostí – u menšího Porsche je to zhruba 30 tisíc eur, u městského vozítka typu Fiat 500 asi 20 tisíc eur – v budoucnu by to mělo být méně. „Vše vydělíme dvěma,“ slibuje nižší cenu Pegounides.

Šéf Transition-One Libeau plánuje, že při použití dotace by měl cenu přestavby Renaultu Twingo stlačit na pouhých 5 000 eur. Pobyt v autoservisu prý nezabere zájemcům více než čtyři hodiny.

K úspěchu nového byznysu může pomoci i jeho zařazení do programu finanční podpory elektromobility. Prezident Emmanuel Macron letos oznámil, že i v příštím roce zachová prémii 6 000 eur při nákupu vozu na elektrický pohon, stejně jako parkování zdarma a další výhody. „Existuje tu silná poptávka majitelů starých aut, které jsou ještě v provozu, ale porouchaná, nebo těch, kteří s nimi nebudou moci vjíždět do centra některých měst,“ ujišťuje Aymeric Libeau.

Přeměna vozu se spalovacím motorem na elektromobil je poměrně jednoduchá, spočívá pouze ve výměně motoru a přidání baterie, jinak se nic nemění. Ve Francii nyní na silnicích jezdí asi tři desítky takovýchto vozů, ty ale nemají homologaci a jsou považované za prototypy. „Pokud firmy skutečně dokáží stlačit cenu a využít dotací, může to být atraktivní řešení,“ myslí si Flavien Neuvy, ekonom specializující se na automobilismus.

Přeměna vozů je zatím rozšířená jen v anglosaských státech, kde stačí přihlásit vůz jako transformovaný, a začíná se rozvíjet i v Itálii a Nizozemsku. Podnikatel Pegounides už plánuje, že pokud by se během pěti let podařilo přeměnit na 65 tisíc aut, přineslo by to obrat ve výši miliardy eur a vznik asi 5 500 pracovních míst.

A jak je to s přeměnou aut na eletromobily v Česku? „U nás se to vůbec nedělá, jedinou možností je zajet si do Rakouska nebo Německa a dovézt přeměněný vůz už jako eletromobil,“ říká Mirek Matyáš, člen představenstva Asociace pro eletromobilitu České republiky. Podobný postup se podle něj nevyplatí, lepší je si prý koupit ojetý vůz s elektrickým pohonem. „Dělají to spíše skalní fandové, na elektromobily si převádějí například trabanty,“ vysvětlil INFO.CZ.