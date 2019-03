Francouzské džihádisty budou soudit v Bagdádu. Pro Paříž je to pohodlnější, říká expert

Francouzští občané, kteří budou brzy převezeni ze Sýrie do Iráku, čelí obvinění z terorismu, spoluvině na teroristických činech i z toho, že je veřejně neodsoudili. Irácká justice přitom nečiní rozdíl mezi bojovníky a lidmi, kteří jim přiváželi pomoc – v obou případech hrozí trest smrti.

Francie poskytne „svým“ džihádistům jen konzulární ochranu: pomůže například zajistit povolení k návštěvě pro členy rodiny a konzul nabídne obviněným obhájce, jenž je může při procesu zastupovat. Ministerstvo spravedlnosti ale oznámilo, že do procesů zasáhne pouze tehdy, pokud by padly tresty smrti, jinak ne.

V případě Francouzů jde údajně o nebezpečné bojovníky. Alespoň to deníku Le Figaro řekl nejmenovaný irácký zdroj, který potvrdil, že si Iráčané před několika dny převzali na syrsko-iráckém pomezí dvacet osob včetně Francouzů.

Doživotí dostaly dvě Francouzky

Doživotí už někteří Francouzi v Iráku dostali. V roce 2018 vynesl soud tento verdikt v případech dvou žen, 29leté Djamilie Boutoutauové a 27leté Méliny Boughedirové. Obě ženy jsou nyní za mřížemi i se svými dětmi. Podle iráckých zákonů může vězeňkyně vychovávat v cele své potomky do tří let věku. Na svobodu by se obě ženy mohly podmíněně dostat nejdříve za dvacet let.

Na doživotí byl za členství v IS loni v Iráku odsouzen i Lahcen Gueboudj, jehož výslech trval podle francouzských médií pouhou půlhodinu. Služby advokáta přitom obviněný odmítl.

Francouzská ministryně spravedlnosti Nicole Belloubetová v televizi BFM řekla, že její země musí zajistit obviněným právo na spravedlivý proces. „Není nelogické, že jsou za své činy souzeni tam, kde je spáchali,“ prohlásila.

Djihadistes français jugés en Irak: Nicole Belloubet considère que "ce n'est pas illogique" pic.twitter.com/egvSXUlom5 — BFMTV (@BFMTV) 27. února 2019

Politolog Jean-Luc Marret z Nadace pro strategický výzkum se domnívá, že soudit džihádisty v Iráku bude pro Francii „pohodlnější“. V rozhovoru pro sever Franceinfo připomíná, že se francouzsko-irácké vztahy v posledních dvou až třech měsících silně rozvíjely a že irácký souhlas s převozem džihádistů může mít souvislost s francouzskou snahou podílet se na rekonstrukci Iráku. Francouzi mohou svému blízkovýchodnímu partnerovi nabídnout i finanční pomoc nebo větší spolupráci v oblasti bezpečnosti.

Program na repatriaci nemáme

Fakt, že budou francouzští džihádisté souzeni v Iráku, prozradil při pondělní návštěvě Paříže irácký prezident Barham Sálih. Radikály předali Iráčanům bojovníci z arabsko-kurdské milice (SDF), kteří na východě Sýrie válčí s příslušníky IS a mají podporu Spojených států.

Šéf Elysejského paláce Emmanuel Macron v této souvislosti dementoval, že by jeho vláda měla program na repatriaci džihádistů ze Sýrie a Iráku, o němž se mluví. Francie sice před časem oznámila, že zřejmě převezme 130 svých občanů z válečné zóny, vláda ale trvá na tom, že bude každého posuzovat případ od případu. Hlavním argumentem pro takový krok je snaha mít potenciálně nebezpečné jednotlivce pod dozorem.

Z asi 40 tisíc osob, které odešly v letech 2013 až 2018 do Sýrie a Iráku, tvoří občané západních států asi šest tisíc. „S tímto problémem se potýkají všechny státy,“ říká Marret s tím, že třeba Dánové přijali 125 navrátilců, které se snaží opětovně začlenit do společnosti. Někteří z nich dokonce dostali bydlení a sociální dávky.

Z Francie ale odešlo okolo 1700 lidí: „Z důvodů kapacit i opatrnosti není toto řešení ve Francii možné,“ vysvětluje politolog a připomíná, že jeho země zažila v posledních letech řadu krvavých atentátů. Zatímco Velká Británie odebírá nebezpečným teroristům občanství a u těch ostatních se snaží o opětnou integraci, Francie je jednou z mála zemí, které dovolují, aby byli její občané souzeni v zahraničí.

Děti chalífátu

Kromě mužů a žen má Francie stále v Iráku a Sýrii i stovky dětí, které si buď rodiče do samozvaného chalífátu přivezli, nebo se na jeho území narodily. Britská stanice BBC je minulý týden s odvoláním na údaje Mezinárodního centra pro studium radikalismu (ICSR) vyčíslila na 460, může jich být ale až sedm stovek.

Není úplně jasné, kde se všechny tyto děti nacházejí, většina z nich je ale v uprchlických táborech v severní Sýrii a Iráku, kde panují otřesné životní podmínky. „Všechny děti spojované s IS jsou obětmi konfliktu, a jako s obětmi s nimi musí být zacházeno,“ citovala BBC Kirsty McNeillovou z organizace Save the Children UK.

Většina států s navrácením dětí nijak nepospíchá, výjimkou je Rusko, které jich přijalo už stovku a chystá se přijmout dalších 40. Některé země jsou ochotné děti přijmout, už ale ne jejich rodiče. Lidskoprávní aktivisté namítají, že v zájmu dětí je zůstat s rodiči.

Spoluautorka studie ICSR Gina Valeová připouští, že i děti představují pro své domovské státy riziko. Zvláště chlapci prošli psychologickou indoktrinací a intenzivní bojový výcvik. Zároveň ale upozorńuje, že jejich stigmatizace a izolace od společnosti může v budoucnu vést k další radikalizaci. Vyzývá proto Británii a další země, aby se o své občany náležitě postaraly.