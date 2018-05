Hamáček začal kvůli referendu o vládě s ANO objíždět regiony. Nikoho nepřesvědčuji, říká

Předseda ČSSD Jan Hamáček bude objíždět regiony, aby je seznamoval s výsledky jednání o vstupu do menšinové vlády s hnutím ANO. Dnes byl s prvním místopředsedou ČSSD Jiřím Zimolou na jednání krajského výboru v Liberci. Novinářům po jednání řekl, že nepřijel nikoho přesvědčovat, ale vysvětlovat.

„Je asi logické, že když jsme něco dojednali, takže za tím stojíme, ale nijak jsme je nepřesvědčovali. Každý z nich si udělá obrázek sám,“ řekl Hamáček. Nesouhlasné stanovisko o vstupu do vlády dnes na krajském výboru v Liberci neslyšel. U sociálních demokratů rozhodne vnitrostranické referendum. Hlasování potrvá od 21. května do 14. června. Výsledek vedení ČSSD oznámí 15. června.

V dalších dnech se Hamáček chystá do Hradce Králové, Pardubic, Plzně, Moravskoslezského kraje a Teplic, jednat bude i se sociálními demokraty ve středních Čechách a Praze.

Straníci se budou v referendu vyjadřovat o vstupu do vlády na základě podmínek uvedených v návrhu koaliční smlouvy a návrhu programového prohlášení. Oba dokumenty strana svým členům poskytne. Před referendem také chce zveřejnit, jakých pět ministrů by do vlády jmenovala. Jejich jména dnes na jednání v Liberci nezazněla, podle Hamáčka o nich bude jednat na pátečním předsednictvu strany.

O případném vstupu ČSSD do vlády s hnutím ANO, kterou by ve Sněmovně tolerovala KSČM, rozhodne na schůzích téměř 1100 místních organizací strany 19.000 členů sociální demokracie. Hlasování bude tajné a hlasovací lístky se budou kvůli kontrole sčítat dvakrát: přímo v místní organizaci ČSSD a poté v Lidovém domě v Praze. Referenda se musí zúčastnit více než čtvrtina členů strany, aby byl jeho výsledek platný. Rozhodnutí bude přijato, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina hlasujících.