Historický den pro Saúdskou Arábii: V Rijádu po téměř čtyřiceti letech otevřeli první kino

V Saúdské Arábii dnes promítáním hollywoodského filmu Black Panther po téměř 40 letech obnovili provoz biografu. Promítání bylo ale jenom pro pozvané hosty, mezi nimiž byli jak muži, tak ženy. Veřejnost si bude muset počkat. Podle společnosti AMC Entertainment Holdings Inc., která získala první licenci k provozování kin v království, bude sál pro veřejnost otevřený v květnu. Server Saudi Gazette ale oznámil, že kino bude veřejnosti zpřístupněno ještě tento týden a detaily o zakoupení lístků budou zveřejněny v pátek.

Před dnešním promítáním se v novém komplexu kinosálů konalo slavnostní zahájení pro místní i zahraniční pozvané hosty. Po přestřižení pásky mohli vstoupit do sálu a shlédnout akční film Black Panther.

Dnes se promítalo v sále v rijádském komplexu krále Abdalláha, kde mají být ve třetím čtvrtletí otevřeny další tři promítací sály. V příštích pěti letech se pak počítá s tím, že v 15 městech bude v provozu až 40 kin a do roku 2030 i sto, a to ve 25 městech.

Obnova provozu kin je součástí rozsáhlých ekonomických a sociálních reforem, které pod názvem Vize 2030 zahájil korunní princ Muhammad bin Salmán. Cílem je rozšířit ekonomickou nabídku v království, jehož ekonomika je nyní závislá na těžbě ropy. Do rozpočtu by mohlo toto odvětví přinést až 24 miliard dolarů (495 miliard Kč) a vytvořit pracovní místa pro 30 000 lidí, odhaduje Rijád.

Korunní princ reformami přispívá k modernizaci konzervativního království. Ženy už mohou chodit na sportovní akce na stadiony, i když jsou tam také muži, byť do oddělené sekce nebo do zóny pro rodiny. V létě by měly zasednout za volanty aut, nedávno byl uspořádán první ženský cyklistický závod.