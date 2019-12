Hrozby 2020: Sucho rozeštve Afriku a udeří v Indii, válka v Jemenu možná skončí a v Iráku opět začne | info.cz

Války, sucho a s tím související nedostatek potravin, etnické i politické konflikty, stejně jako zástupné ozbrojené střety světových mocností. Špatné zprávy jistě přijdou i v příštím roce. Ani v roce 2020 přitom neoslabí trend, podle kterého budou nepokoje v Africe častěji souviset s pokračujícím suchem, zatímco na Blízkém východě je patrně vyprovokuje přerozdělování sfér vlivu a etnické tenze. Z regionu totiž částečně mizí USA vedené izolacionisticky uvažujícím prezidentem Donaldem Trumpem, přičemž americké pozice obsazují Rusko, Turecko a v obchodním smyslu i Čína s dalšími asijskýmu mocnostmi.

Prestižní americká Rada pro mezinárodní vztahy (CFR) také letos identifikovala zásadní hrozby, mezi které opět zařadila možnost masivního kybernetického útoku, a to především v souvislosti s listopadovými volbami amerického prezidenta. Evergreenem zůstává teror a boj s ním.

Co se regionálních střetů (byť s globálním dosahem) týče, CFR nevylučuje konflikt mezi Spojenými státy a Íránem, respektive napětí na Korejském poloostrově rozděleném mezi komunistický sever a demokratický jih. Problémy mohou pokračovat v Jihočínském moři, kde spolu soupeří Peking a Indonésie, Malajsie, Filipíny, Vietnam, Tchaj-wan, respektive Brunej (Jakkoli hegemonem i provokatérem tohoto regionu je a zůstane především Čína). Specialisté upozorňují i na eventualitu další eskalace bojů na pomezí Ukrajiny a Ruska, respektive v Afghánistánu.

Pro Američany je pak důležité sledovat situaci v chudé Střední Americe – hlavně Salvadoru, Guatemale a Hondurasu: každá krize zde se rychle promítne do počtu migrantů mířících na sever. Podobný pohyb je schopna vyvolat i zhoršující se bezpečnostní situace v Mexiku, kde proti sobě bojují bezpečnostní složky a organizovaný zločin. Co se Latinské Ameriky týče, vliv na USA bude ještě mít výsledek politické konfrontace ve Venezuele. Ta způsobila nejen migrační vlny do okolních států, ale silně levicová vláda naznačila také ochotu přivést na své území strategické soupeře Washingtonu – Rusko, Írán a Čínu.

Na Blízkém východě, který se stal v uplynulých desetiletích už tradičním ohniskem válek, CFR popsala hrozby dobře známé. Nestabilní Irák, kde letos lidé umírali při demonstracích a operují tu zbytky Islámského státu (ISIL). Totalitní Sýrii, jejíž prezident Bašár Asad hodlá za každou cenu zlikvidovat poslední ohnisko povstaleckého odporu v provincii Idlib. K násilí bude patrně docházet rovněž mezi Kurdy a Ankarou, přičemž konflikty se pravděpodobně odehrají v severní Sýrii a na jihovýchodě Turecka. Dobrou zprávou přinejmenším pro civilisty je expertní odhad, podle kterého by už v příštím roce mohla utichnout tragédie v jihoarabském Jemenu. Alespoň to s odvoláním na zdroje z OSN konstatovala stanice Al-Džazíra, přičemž web Middle East Eye připomíná fakt, že už probíhají prý nadějné přímé rozhovory mezi pro-íránskými šíitskými rebely ze severu země a saúdskoarabskými emisary.

Krapet jiný pohled nabízí globální think tank World Resource Institute (WRI), který se snaží předpovídat konflikty v souvislosti s nedostatkem vody, a obecně pak úbytkem zdrojů nutných k přežití. Podle organizace hrozí nové násilí nejčastěji v Africe, a to nejen v Egyptě, který má se suchem dlouhodobé problémy. Experti předpovídají, že lze čerstvé střety očekávat hlavně v oblasti Sahelu, respektive ve střední Africe.

K nejméně stabilním státům v tomto ohledu patří spolu s Nigérií a Středoafrickou republikou především Mali. „S tím, jak roste a zahušťuje se jeho populace, o omezené zdroje – půdu, stejně jako vodu – soutěží stále větší počet lidí. Tento boj podněcuje etnické konflikty a přispívá k zápasu mezi (usedlými) zemědělci a (kočujícími) pastevci,“ píše web. Podle WRI se k dalším střetům, či eskalaci těch stávajících schyluje také na Blízkém východě, jmenovitě na hranicích Iráku s Tureckem i Íránem, respektive v Sýrii. Sucho ale zřejmě povede k neklidu rovněž v Pákistánu, na východě Indie, v Barmě a indonéské části ostrova Nová Guinea.