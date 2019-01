Hrozí ekonomická válka mezi Evropou a USA. Jde o obchod s Íránem

Celý spor naplno propukl zkraje loňského listopadu, kdy americký prezident Donald Trump na Írán opět uvalil sankce. Že se tak stane, bylo zřejmé už v květnu, kdy nynější šéf Bílého domu vypověděl jadernou dohodu, podle které Teherán výměnou za zastavení svého jaderného programu opět získal přístup na světové trhy. Evropská unie s Trumpovým postupem vůči Íránu od počátku nesouhlasila. A společně s dalšími signatáři dohody – tedy Británií a Francií (jako národními státy), respektive Čínou a Ruskem – hodlá v obchodu s Teheránem pokračovat. Navzdory americkému nesouhlasu.

Společnost SWIFT, která byla založena zkraje 70. let velkými evropskými i americkými bankami a o kterou se opírá mezinárodní platební systém, ovšem vyšla vstříc Trumpovi a Írán odstřihla. Evropa, Írán i další státy včetně Ruska proto přemýšlí o systému, která by nebyl závislý na SWFITu. A USA by jej tedy nemohli ovlivňovat.

O nově založené společnosti INSTEX (zkratka pro Instrument In Support Of Trade Exchanges, neboli Nástroj na podporu obchodních výměn) mluvil už v pondělí jako o hotové věci německý ministr zahraničí Heiko Maas. Podle něj na tomto projektu spolupracuje Německo nejen s Británií a Francií, ale i dalšími partnery v Unii.

Podle Maase je nanejvýš důležité, aby Evropa posílila vlastní autonomii vytvořením Evropského měnového fondu stejně jako platebních kanálů nezávislých SWIFTu.

Nicméně, Spojené státy už několikrát varovaly Evropu, aby se nepokoušela obcházet jimi uvalené sankce na Teherán. „Je třeba si vybrat, zda budete obchodovat s Íránem, nebo se Spojenými státy,“ prohlásil pro agenturu AP republikánský senátor Tom Cotton. „Doufám, že si naši evropští spojenci vyberou správně,“ dodal.

Ještě jiným směrem uvažuje sám Írán. List Tehran Times zveřejnil zprávu, podle které íránská centrální banka zvažuje použít pro platby do některých evropských a afrických zemí kryptoměny. Tedy digitální měny, nad kterou nebdí žádná centrální autorita, typicky národní banka toho kterého státu. Zatím není jasné, jak si Teherán takové platby představuje.