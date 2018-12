Hubněte, vyzval Egypťany prezident. Přejídáme se kvůli tyranii, odpovídají

Faktem je, že Egypťané jako celek nepatří k nejštíhlejším. Podle údajů britského lékařského časopisu The Lancet z roku 2014 má vyšší než optimální hmotnost celkem 70 procent obyvatel země, která nyní čítá přes 97 milionů obyvatel. Egyptské ministerstvo zdravotnictví už letos dodalo, že problémy s váhou mají celé tři čtvrtiny lidí. „Na 11 procent Egypťanů trpí vážnými zdravotními problémy, nejčastěji cukrovkou, hepatitidou typu C, vysokým krevním tlakem a obezitou. Proč si to sami sobě způsobujeme?“ konstatoval v polovině prosince sám prezident Sísí.

Jaké je prezidentské řešení? Sport jako povinný a protežovaný předmět na školách nižších stupňů stejně jako univerzitách. A osvěta, kterou mohou – či po Sísího pokynu spíše musejí – zařídit média. „Nebylo by od věci, kdyby televizní stanice do svých pořadů zvaly takové hosty, kteří žijí zdravě a dbají na svoji váhu. Ti, co se objevují na obrazovkách, by takový styl rovněž mohli dodržovat,“ nechal se slyšet Sísí.

Když ovšem šéfové státních televizních stanic před dvěma lety odvolali z obrazovky hned sedm moderátorek a nařídili jim, aby shodily, protože se jim zdály příliš hmotné, schytali to nejen od nich osobně, ale i od ženských organizací. Moderátorky se bránili tím, že posuzování hmotnosti pohledem nadřízeného je nejen subjektivní, ale i vrcholně ponižující, a navíc nijak nesouvisí s kvalitou odvedené práce.

Kilům navíc ale v Egyptě nepřeje jen globální trend v rychlém stravování, který se rozhodně nevyhýbá jídlům i nápojům přeslazeným, respektive tučným. Ani domácí kuchyně ovšem není zrovna dietní. „Na setkání s přáteli každý přinese třeba dvacet zákusků a nikdy neodejedeme, dokud je všechny nesníme. Většina rodinných sešlostí i společenských akcí se točí kolem jídla, které je navíc ve většině případů nezdravé,“ konstatuje egyptský výživový specialista Fajrúz Jusúf, kterého vyzpovídal lokální web cairoscene.com. S tím, že podle něj nejde ani tak o suroviny, ze kterých Egypťané vaří, jako spíše o způsob přípravy pokrmů. Při tom se nešetří ani cukrem, ani tuky.

Bez odezvy nenechali Sísího rady, či spíše laskavé rozkazy místní komentátoři na sociálních sítích, které země miluje. „To tyranie způsobuje obezitu,“ napsal s ohledem na autokratický prezidentův styl jeden z přispěvatelů sítě Facbook, kterého posléze citoval server Middle East Eye. „Tyranie totiž vede k depresi, kterou lze léčit jen zvýšeným apetitem,“ dodal sarkastický pisatel.