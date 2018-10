Indické Dillí se dusí smogem, lidé teď mají omezit pohyb v ulicích

Indickou metropoli Dillí opět zahalil šedý mrak znečištěného ovzduší. Tamní úřady proto varovaly, že by znečištění mohlo způsobit vážné zdravotní potíže nemocným i zdravým. Lidé by měli omezit pohyb v ulicích na minimum alespoň do 7. listopadu, kdy skončí hinduistický svátek světel díválí. V té době se v zemi odpaluje množství ohňostrojů, které zamořují vzduch hustým smogem.