INFOGRAFIKA DNE: Kdo válčí v Afghánistánu? Tálibán 17 let po vpádu USA setrvale sílí a prolévá krev

Radikální islámské hnutí Tálibán, které vzešlo z afghánského chaosu poloviny 90. let minulého století, stále vzdoruje vládním i zahraničním jednotkám. Podle nejstřízlivějších odhadů nyní – tedy téměř 17 let po americkém vstupu do Afghánistánu – kontroluje 15 procent území tohoto státu, setrvale sílí a hlásí se k ozbrojenému boji a teroristickým útokům. Jaké je rozložení sil, ukazuje infografika dne.