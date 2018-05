Írán reaguje na prohlášení Putina. Stažení jednotek ze Sýrie neplánuje

Írán neplánuje stažení svých jednotek ze Sýrie. Prohlásil to dnes mluvčí íránského ministerstva zahraničí Bahrám Kásemí. Izraelský server The Times of Israel to označil za řídký projev neshody mezi Ruskem a Íránem, dvěma spojenci Damašku. Podle serveru Kásemí reagoval na prohlášení ruského prezidenta Vladimira Putina z minulého týdne.