Islámský stát přišel o 100 procent území, tvrdí Bílý dům | info.cz

Teroristická organizace Islámský stát už neovládá v Sýrii žádné území. Řekla to mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová. Podle ní o tom prezidenta Donalda Trumpa informoval americký ministr obrany. Agentura AP v této souvislosti připomněla, že Trump už o vítězství nad IS hovořil v posledních měsících několikrát.

Sandersová novinářům řekla, že IS byl v Sýrii "eliminován ze 100 procent území", které v předchozích letech ovládl. Mluvčí rovněž ukázala novinářům mapu Sýrie a Iráku s tím, že IS tam už neovládá žádné území. Podle Sandersové o této skutečnosti informoval nyní Trumpa úřadující ministr obrany Patrick Shanahan. Území v Iráku IS ztratil už v roce 2017.

Stejně se Trump vyjádřil například 28. února, když americkým vojákům na Aljašce řekl, že arabsko-kurdské milice SDF podporované Spojenými státy dobyly v Sýrii veškeré území z rukou IS. Velitel SDF Mazlum Kobani ale tehdy Trumpova slova popřel a řekl, že konečné vítězství očekává do týdne.

Poslední boje s IS sváděly jednotky SDF na východě Sýrie v obci Baghúz, kterou už SDF téměř zcela ovládly. Nicméně ještě tento týden uváděly, že tam pokračují střety, protože IS drží některé rodiny jako lidské štíty. Agentura Reuters dnes s odvoláním na SDF uvedla, že střety pokračovaly i v noci na dnešek.

Trump už loni v prosinci oznámil, že IS je v Sýrii poražen a že USA proto chystají stažení svých vojáků z této blízkovýchodní země. Tímto prohlášením prezident mnohé šokoval, nesouhlasil s ním ani jeho ministr obrany James Mattis, který kvůli tomu podal demisi. Podle Mattise a podle dalších politiků i amerických důstojníků by se USA neměly stahovat, protože IS zdaleka poražen není a nebude, i když přijde o území, jež v předchozích několika letech ovládl.