Italský ministr: příští rok může z libyjských táborů legálně přijít deset tisíc uprchlíků

Až 10.000 uprchlíků, kteří uvázli v táborech v Libyi, by mohlo příští rok využít legální humanitární trasy do Evropy. V rozhovoru, který dnes otiskl list La Repubblica, to řekl italský ministr vnitra Marco Minniti. "V roce 2018 se bude moci až 10.000 uprchlíků dostat bez rizika do Evropy humanitárními koridory," prohlásil.