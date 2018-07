Izrael k nelibosti Asada i Ruska pomohl utéct Bílým přilbám ze Sýrie. Co víme o unikátní operaci?

Unikátní operace proběhla ze soboty na neděli. Izraelské armádní jednotky nejprve uzavřely přístupové cesty vedoucí z Golanských výšin k hranici se Sýrií. Posléze vojáci přepravili záchranáře z organizace Bílých přileb a jejich rodiny ze syrského území do židovského státu. Zde je, alespoň podle deníku The Guardian, ihned naložili do autobusů a třemi různými cestami přepravili do Jordánska.

V tamních uprchlických táborech zůstanou evakuovaní Syřané následující tři měsíce. Stejně jako jiní Syřané projdou obvyklou procedurou, která zahrnuje bezpečnostní prověrku. Běženci se teď nacházejí v blíže neurčeném zařízení, který spravuje Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Podle původního plánu se mělo o víkendu ze Sýrie do Jordánska evakuovat asi osm set osob spojených s Bílými helmami, tedy skupinou, která si sama říká Syrská civilní obrana. Nakonec se jich ven z válečné zóny dostala jen polovina. Jordánský ministr zahraničí Ajmán Safadí v tweetu upřesnil, že v rámci této operace se do jeho země dostaly 422 osob (samotných záchranářů je mezi evakuovanými celkem 98).

Odchod dalších dobrovolníků zřejmě zkomplikovaly jednotky prezidenta Bašára Asada, které společně s ruskými vojáky dobývají jihozápad Sýrie a obsazují tu i mezinárodní hranice. Do osudu Bílých helem zřejmě zasáhli také islamisté napojení na Islámský stát, kteří se v regionu udrželi.

Mapa Sýrie (3. 7. 2018)autor: Info.cz

Západ se dohodl v NATO a požádal Izrael

Šlo o pečlivě plánovanou i dojednanou akci. O evakuaci proslulých dobrovolníků jednali západní státníci kromě jiného na nedávném bruselském summitu NATO. Tvrdí to kromě jiných kanadská stanice CTV News. Lídři západní světa se pak spojili s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který rozhovor s nimi popsal takto: „Před několika dny mě kontaktovali západní politici, mezi jinými americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Justin Trudeau, abychom pomohli ze Sýrie evakuovat stovky Bílých helem. Vyhověli jsme jim, protože teď se v nebezpečí ocitli ti, kteří sami obětavě zachraňovali jiné“.

Netanjahu dodal, že jeho země chápe evakuaci jako humanitární gesto a že jinak se izraelský přístup k syrské krizi nemění. Židovský stát trvá na neutralitě, byť čas od času u sousedů prosadí vlastní zájmy silou, k těmto vojenským akcím – nejčastěji namířeným proti íránským cílům v Sýrii – se ale nehlásí. Co se evakuace civilistů týče, šlo o první známou izraelskou operaci tohoto druhu. Šéf židovské vlády také konstatoval, že zachránění Syřané odejdou do dalších zemí, tedy nezůstanou ani v Izraeli, ani v Jordánsku. Ani jedna z těchto zemí nyní syrské uprchlíky z různých důvodů nepřijímá.

V této fázi nabídly útočiště prchajícím Bílým helmám tři státy: Británie, Kanada a Německo.

Ottawa je zatím nejkonkrétnější: přijme padesátku dobrovolníků i s rodinami, za oceán tak nakonec může odletět až 250 Syřanů. Mimochodem, Kanada patří k důležitým sponzorům organizace, v posledních dvou letech jí poskytla 7,5 milionu dolarů. Loňský rozpočet Bílých helem přitom činil celkových 18 milionů dolarů, přičemž největšími dárci tehdy byly vlády Británie a USA. Letos získali zachránci o 6 milionů dolarů méně: není však jasné, který z dárců odmítl. Co se konkrétních partnerů týče, na účet helem významně přispívaly britská organizace Mayday Rescue a americká soukromá firma Chemonics, která spolupracuje s vládní Agenturou USA pro mezinárodní rozvoj (USAID).

Také Spojené království – podobně jako Kanada – je ochotné hostit zhruba pět set dalších Syřanů, tedy humanitářů a jejich rodin. „Bílé helmy během syrského konfliktu zachránily na 115 tisíc životů a podstupovaly přitom ohromné riziko. Staly se terčem zákeřných útoků, proto jsme se jim rozhodli okamžitě pomoci,“ napsali ve společném prohlášení šéf britských diplomatů a londýnská ministryně pro mezinárodní rozvoj Jeremy Hunt, respektive Penny Mordauntová.

Spolková republika pak poskytne azyl jistě pěti desítkám Syřanům z této skupiny. Německý ministr vnitra Horst Seehofer pro list Bild upřesnil, že samotných Bílých helem má být ve skupině zhruba osm, zbytek budou tvořit rodinní příslušníci. Do Německa by měli odejít v rámci zákonného ustanovení, které lze použít v humanitární nouzi. Zatím se zdá, že přinejmenším spolková vláda je nyní zajedno v tom, že Bílým helmám je třeba pomoci.

INFOGRAFIKA: Íránský vliv na Blízkém východěautor: info.cz

V Sýrii ještě zůstaly tisíce dobrovolných záchranářů

V Sýrii zůstává odhadem ještě tři tisíce záchranářů. Renomé si vydobyli i tím, že jich při záchraně obětí ruského i vládního bombardování nejméně dvě stovky zemřely. Zranění se nevyhnulo půl tisícovce dobrovolníků. Kromě peněz dostali od cizinců i záchranářský výcvik: někteří z nich prošli kurzy v Turecku, aby pak doma školili další kolegy.

Damašská vláda Bílé helmy naopak považuje za teroristy, kteří více než aktivně spolupracují s radikálními islamisty, kteří na rebelských územích místy vládou, či spolurozhodují. V jiných prohlášeních je režimní politici označují za zahraniční agenty, myšleno spolupracovníky západních mocností, nepřátelských sunnitských monarchií a Izraele. Spolu s Ruskem je Asadovi novináři dokonce obvinili z toho, že v Sýrii zinscenovaly chemické útoky. Důvod? Chtěli vyprovokovat akci mezinárodního společenství proti syrské vládě. Už rutinní jsou nařčení z manipulace s fakty a fotografiemi.

Syrská vládní tisková agentura SANA dnes k evakuaci uvedla, že evakuovaná skupina si do zahraniční odnesla svá „špinavá tajemství“ a „jejich role v Sýrii skončila“. Ruský server Sputnik tlumočící kremelské postoje pak konstatoval, že USA a Západ mají zájem na co nejrychlejší evakuaci přileb, které by mohly v případě zajetí damašskými agenty promluvit. Takto laděné texty se skrze ruské propagandistické kanály šíří do světa včetně Česka.