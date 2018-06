Jako z Hollywoodu: Trump dal Kimovi bombastický trailer. Staví se do role spasitele, který nosí světlo a naději

Americký prezident Donald Trump dal na summitu v Singapuru severokorejskému lídrovi Kim Čong-unovi netradiční dárek. Prezentoval mu video, které by mohlo být trailerem k akčnímu filmu. Hluboký hlas v něm na historických záběrech Západu a KLDR popisuje, že jen hrstka vyvolených dokáže přepsat dějiny a přinést světlo do tmy, v tu chvíli je na videu americký prezident Donald Trumo. „ Je to nový příběh, nový začátek. Mír, dva muži, dva vládci, jeden osud," poutá na budoucí vztah Kima a Trumpa ukázka. Celé video v originále si můžete pustit níže.