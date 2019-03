Kauza Huawei otevřela Babišovi dveře do Bílého domu. Česko ale musí hledat i jiná témata

Cesta ministra zahraničí Tomáše Petříčka do USA může nastartovat novou kapitolu česko-amerických vztahů. Tuzemská diplomacie vyhlíží, že by se po letech nezájmu mohla opět vzkřísit spolupráce Prahy a Washingtonu. Česko však potřebuje silné téma, které zájem Spojených států podpoří.

Devět let nebyl v Česku americký prezident a nezdá se, že by se to mělo změnit. Jen o rok méně čeká český premiér na pozvání do Bílého domu. Andrej Babiš se ale jako první předseda vlády po Petru Nečasovi dočká. Americká ambasáda a následně i Bílý dům oznámily, že Donald Trump přijme Babiše už 7. března.

Schůzce státníků předchází aktuální cesta ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který se ve Washingtonu setká mimo jiné se svým protějškem Mikem Pompeem a Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost Johnem Boltonem. Jednat by s nimi měl například o armádní zakázce na nákup vrtulníků, dostavbě jaderných elektráren nebo kauze kolem čínské technologické společnosti Huawei.

Tvrdý postoj k Huawei zaujal

Právě tvrdý postoj českých úřadů vůči Huawei otevřel Čechům cestu ke špičkám americké administrativy. Pompeo ve čtvrtek oznámil, že USA nebudou spolupracovat a sdílet informace se zeměmi, které využívají systému Huawei. Spojené státy argumentují, že technologie firmy jsou nástrojem čínské špionáže. Protistrana se brání, že takové riziko neexistuje a USA na ni útočí, jelikož americké firmy nejsou konkurenceschopné při výstavbě moderních 5G sítí. Na nich by měla v budoucnu běžet značná část klíčové infrastruktury.

O tom, že postoj Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který před Huawei varoval koncem minulého roku, Američany zaujal, napsaly minulý měsíc Hospodářské noviny. Petříček to nyní potvrdil v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Dodal, že jeho cesta do USA byla důvodem, proč ministr Pompeo minulý týden Česko vynechal ze svého turné po zemích Visegrádské čtyřky.

Babiš vnímá pozvání do Bílého domu jako „vyvrcholení vztahů s USA, které byly poslední dobou velice intenzivní“. Už loni Američany potěšil, když jeho vláda do Spojených států vydala ruského hackera Jevgenije Nikulina, o nějž měla zájem i Moskva. Česko zaujalo vstřícný postoj také k přesunu americké ambasády do Jeruzaléma a tehdejší ministr obrany Martin Stropnický na úrovni EU akcentoval kritiku íránského balistického programu. Letos česká vláda stejně jako USA podpořila lídra venezuelské opozice Juana Guaidóa.

„Tyto kroky také mohly napomoci pozvání,“ domnívá se analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček, jenž se specializuje na transatlantické vztahy a americkou politiku. Petříčkovy schůzky s Pompeem a Boltonem považuje za zásadní pro další rozvoj česko-amerických vztahů. „Česká republika může hledat způsob jak zmírnit nesoulad v transatlantických vztazích, zejména ohledně hrozících cel na dovoz automobilů do USA,“ řekl pro INFO.CZ.

Česko hledá „další radar“

Kdysi výtečná spolupráce mezi Českem a USA v posledních letech uvízla na mrtvém bodě. Donald Trump může být prvním americkým prezidentem od roku 1990, který Prahu nenavštíví. Nejvýše postaveným člověkem ze Spojených států, jenž přijel do Česka, byl za jeho vlády bývalý šéf Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Jak INFO.CZ napsalo v analýze u příležitosti jeho soukromé návštěvy země, je to důsledek absence silného tématu.

Od doby, kdy Trumpův předchůdce Barack Obama zrušil plány na výstavbu radaru v Brdech, se podobně silné téma ve vztazích mezi Českem a USA neobjevilo. „Radar byla nevyužitá šance na posun do jiné ligy,“ glosoval to tehdy publicista Tomáš Klvaňa, jenž u vyjednávání jako vládní zmocněnec asistoval. Česko poté v mnoha ohledech mohlo naopak vyvolávat dojem, že se posouvá na východ. A to nejen k Rusku. Američanům vadila i náklonnost prezidenta Miloše Zemana k Číně.

Nyní se nabízí šance silná témata do hry vrátit. Petříček se sice vymezil proti umisťování prvků protiraketové obrany na českém území, stále jsou ale ve hře jiné záležitosti. A nejde jen o Huawei nebo nákup vrtulníků.

„Česká republika by měla nadále hledat témata, jak se stát relevantním a přínosným partnerem pro transatlantickou bezpečnost a řešit rozkol mezi USA a Evropou. Místo jednoduché bilateralizace vztahů a nákupu amerických zbraní ve stylu Polska by tím ale mohly spíše být nové oblasti, jako je spolupráce v oblasti kosmické politiky či kybernetické bezpečnosti,“ konstatuje Boháček.

Petříček by rád s Pompeem a Boltonem otevřel také téma spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Jeho současný zahraniční cesta navíc skýtá příležitost, jak se vrátit k jedné z klasických českých porevolučních linií – ochraně lidských práv. Petříček z USA míří také do Ženevy na jednání Rady OSN pro lidská práva, které Česko aktuálně předsedá.

„To je v kontextu krize ve Venezuele pro Česko příležitostí tuto debatu na mezinárodním poli otevřít a zdůraznit. Česká republika by jako spojenec Izraele a USA mohla posílit oslabenou důvěru v tento orgán. To je, myslím, velmi zásadní rozměr jeho návštěvy,“ doplňuje Boháček.