Kauza Novičok: Stopy vedou neúprosně do Ruska, máme důkazy, oznámil britský ministr zahraničí

Stopa z vyšetřování původu látky použité při útoku proti dvojitému agentovi Sergeji Skripalovi a jeho dceři směřuje neúprosně do Kremlu. Řekl to dnes britský ministr zahraničí Boris Johnson. Ruský velvyslanec při Evropské unii Vladimir Čižov naopak naznačil, že by použitá smrtící nervová látka mohla pocházet z Británie.