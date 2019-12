Kerles: Veselé klimatické Vánoce! | info.cz

KOMENTÁŘ MARKA KERLESE | V Německu, které zůstává motorem evropské snahy o zpomalení klimatických změn, se ve svátečním čase řeší zdánlivě paradoxní otázka. Je možná v dnešní době slavit Vánoce tak, aby to nemělo negativní vliv na klima? I když se to nezdá, odpověď může být zásadnější než veškeré vědecké výzkumy dohromady.

Jedna věc jsou totiž globální „klimatická“ opatření a druhá příspěvek, kterým by se svého dílu odpovědnosti za celosvětové klima mohl chopit každý konkrétní jednotlivec. Existuje řada lidí, ochotných omezit se kvůli snaze o snížení emisí skleníkových plynů ve všem možném, od automobilismu až po létání. Ale skutečná hodina pravdy? Jedině Vánoce! Právě o těchto svátcích se totiž rozhoduje o tom, kdo to s bojem za záchranu klimatu myslí vážně a kdo jen blafuje.

Německo je tím nejlepším příkladem. I když Němci jsou ve valné většině nakloněni klimatickým opatřením včetně energetických úspor, jakmile jde o Vánoce, jdou, jak se zdá, veškeré ohledy na klima stranou. Jen za první svátek vánoční se zvedne oproti běžnému zimnímu dni spotřeba elektřiny v Německu o čtvrtinu, na vánoční osvětlení pak „padne“ 750 milionů kilowatthodin elektrického proudu. Vánoční trhy v Mnichově nebo Drážďanech si bez barevných žárovek sotva někdo dokáže představit. A to je jen začátek.

Už měsíc před Vánocemi Němci stejně jako Češi vyšlou miliony objednávek do čínských a dalších zahraničních e-shopů, které obratem posílají letadly a loděmi tisíce tun elektroniky, oblečení a dalšího spotřebního zboží. Jak kolosální ekologickou stopu přepočtenou na emise za sebou tento způsob dopravy zanechá, není třeba zdůrazňovat. O milionech tun obalů a dalšího odpadu nemluvě.

Pak nastává ještě třetí fáze Vánoc, kdy Němci sedají do aut (potažmo do letadel), aby navštívili příbuzné nebo odletěli slavit Silvestra do exotických krajin. A opět je tu stejný problém. Tisíce a tisíce tun emisí skleníkových plynů, které vyletí do vzduchu oficiálně kvůli tomu, že slavíme narození „Ježíška“.

Vánoce jako ekonomický motor

Ve skutečnosti jsou Vánoce místo náboženských svátků dnes už zcela otevřeně světovým svátkem konzumu a nikdo se to ani nesnaží zastírat. Proč by to také dělal? Na Vánocích vydělají všichni. Přepravci, obchodníci, výrobci potravin, umělci i hospodští, celá ekonomika, celé země. Ani němečtí politici, včetně Zelených, proti tomu neprotestují, natož aby něco zakazovali.

Jak to ale jde dohromady s deklarovanou snahou o zastavení klimatických změn? Média i některé ekologické organizace vymyslely zcela unikátní pojem „klimafreundliche Weihnachten“, tedy něco jako „Vánoce přátelské ke klimatu“. Co to znamená? Jedná se údajně o takové svátky, při nichž člověk sice svítí, peče, vaří, nakupuje a pořizuje dárky, tedy chová se zcela konzumně, ovšem zároveň po sobě zanechává co nejmenší ekologickou stopu.

Některé specializované německé servery radí, jak ušetřit při vánočním pečení energii tím, že se trouba předehřívá nebo naopak vypíná dříve. Jiné vypočítávají ekologickou stopu různých potravin a masa, které by, pokud má být klimaticky co nejméně škodlivé, měly pocházet z příslušného regionu. Žádné jahody, banány nebo pomeranče v zimě. Zapomeňte! Návštěvy příbuzných? Pouze vlakem, maximálně autobusem. Místo drahých darů pod stromečkem obdarujete klima a životní prostředí!

Stromeček nechceme

Zastánci „trvale udržitelných Vánoc“ jednoduše řečeno razí myšlenku, že současný konzumní způsob oslavy vánočních svátků není třeba měnit, jen ho musíme udělat energeticky (a tedy i emisně) méně náročný. Komu by tahle myšlenka připomínala některé teze o trvale udržitelném životě i mimo Vánoce, zřejmě by nebyl daleko od pravdy.

A někteří Němci (a nejen oni) na tuto myšlenku jakéhosi zeleného, trvalého udržitelného kapitalismu skutečně slyší. Věří tomu, že kvůli záchraně planety nemusíme nutně od základu bořit konzumní způsob života, stačí jen trochu ubrat v „drancování“, uskrovnit se, šetřit. Třeba podle aktuálního průzkumu společnosti pro výzkum veřejného mínění Civey ze začátku prosince vyjádřilo nejvíce Němců ochotu vzdát se kvůli úspoře emisí vánočního stromku.

Vánoce, při kterých chybí přírodní či umělý stromek, si dovede představit až čtvrtina obyvatel Německa. S ostatními vánočními položkami už je to ale horší. Vánoční elektrické osvícení by teoreticky oželelo jen 21,6 % respondentů. Ještě méně lidí (14,4 %) by si odpustilo maso na vánočním stole, dalších 18 % by nevadilo, kdyby se Vánoce obešly bez dárků.

Je přitom možné a v mnoha případech i doložitelné, že řada Němců v posledních letech nejen vyjadřuje ochotu slavit Vánoce skromněji, ale také to skutečně dělá. Nakupuje pouze v místě v bezobalových obchodech, nejezdí autem, obejde se bez stromečku, uskrovní se v jídle. Jenže výsledek takové snaze o klimaticky udržitelné Vánoce paradoxně neodpovídá. Právě naopak: nehledě na ni je to z hlediska produkce „vánočních emisí“ čím dál tím horší.

Rekordní vánoční obrat

Pokud přijmeme jasně daný fakt, že vlastně každá spotřeba (v podobě nákupu dárků, osvětlení, jídla) vytváří přímo či nepřímo určité emise skleníkových plynů (už jen kvůli dopravě), pak jsou německé Vánoce pro světové klima pomyslnou atomovou bombou. Podle odhadu německého statistického úřadu dosáhne letos německý vánoční trh celkového obratu 102,4 miliardy eur (2,7 bilionu korun), což je rekord v dějinách země.

Loni Němci utratili „jen“ 99 miliard, v roce 2014 ještě o devět miliard méně. Obrat vánočního trhu každopádně od krizového roku 2009 trvale roste o miliardy ročně, aniž by bylo viditelné jakékoliv zpomalení. Za posledních deset let vrostla celková vánoční spotřeba Němců o 23,7 miliardy eur, tedy v přepočtu o více než 600 miliard korun. Jinými slovy: i když se jeden Němec rozhodne kvůli úspoře emisí vzdát vánočního stromečku, jeho soused si koupí tři stromky, do každého pokoje jeden. A to zkrátka proto, že mu to jeho finanční situace umožňuje.

A podobné je to s dárky, spotřebním zbožím, jídlem na vánoční stůl. Emisní zátěž rostoucí spotřeby o Vánocích v Německu umocňuje fakt, že stále více Němců (letos přes 34 %) nakupuje výhradně přes internet, tedy s nutností často vzdálené a emisně náročné dopravy až k němu domů. A to včetně drobností, které by si z místního obchodu přinesl v ruce. Je vůbec možné tento trend neustálého zvyšování spotřeby o Vánocích zastavit? Nebo dokonce zakázat?

Vánoce bez peněz?

Na rozdíl od jiných klimatických opatření si jen těžko dovedeme představit, že by někdo zakázal Němcům nakupovat, a to zvlášť o Vánocích. To by byl totiž zásadní ekonomický problém nejen pro Německo, ale i pro řadu dalších zemí, včetně (a možná zejména) Česka. Je tedy celý ten rozpor mezi rostoucí spotřebou a snahou o omezení produkce skleníkových plynů vlastně řešitelný?

Mnozí kritici německého přístupu k ochraně klimatu mohou mít na tomto místě určitě řadu uštěpačných, sarkastických poznámek na adresu německého klimatického pokrytectví. Ovšem problém, který řeší Německo, zůstává problémem celého civilizovaného světa. Je vůbec možné zastavit klimatické změny za předpokladu, že se zároveň nezastaví nebo alespoň nezpomalí spotřeba? Příklad německých Vánoc každopádně ukazuje, že tato otázka stojí minimálně za zamyšlení.

Když to nejde ani o Vánocích a v Německu, půjde to vůbec? A neměli bychom tedy zvolit ve snaze zastavit klimatické změny jinou cestu? Jedna taková cesta se při pohledu do statistik přímo nabízí. Jediný rok, v kterém německá vánoční spotřeba nerostla, ale naopak meziročně poklesla, byl rok 2009, tedy období těsně po vypuknutí světové finanční krize. Ani Němci neměli v tu dobu peníze nebo nechtěli utrácet, natož létat na Maledivy. A Vánoce tehdy možná byly těmi nejméně konzumními za posledních dvacet let. Jenže, jak se zdá, takové svátky si ani ve světle světové hrozby katastrofálních změn klimatu nikdo doopravdy nepřeje.