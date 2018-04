Kim Čong-un jako Michail Gorbačov. Stačí jen málo, tvrdí respektovaný think-tank

Z tyrana reformátorem. Poslední vývoj na severu Korejského poloostrova naznačuje, že historie by nemusela na vůdce KLDR Kim Čong-una vzpomínat jako na despotu kráčejícího ve stopách svého otce a děda. Místo toho by již brzo mohl být vnímán jako korejská verze čínského reformátora Teng Siao-pchinga nebo dokonce jako novodobý Gorbačov, tvrdí respektovaný think-tank 38 North .

Ještě na přelomu roku Severní Korea vyhrožovala západnímu světu velkým červeným atomovým tlačítkem. Verbální přestřelky Kim Čong-una s Donaldem Trumpem byly takřka na denním pořádku, raketové testy historicky kulminovaly a desetimilionový Soul s obavou hleděl na pár desítek kilometrů vzdálenou hranici. Od té doby se změnilo hodně. Severní Korea používá smířlivý tón, chce jednat.

Změna politiky a konec chrastění zbraněmi je patrný v několika oblastech. Jednou z nich je jistá generační obměna, k níž v Severní Koreji dochází, všímá si 38 North. Nejde přitom jen o osobu samotného vůdce, který převzal řízení země v podstatně mladším věku, než jeho otec Kim Čong-il.

Jedná se o jeho - údajně těhotnou - sestru Kim Jo-čong, která během své diplomatické mise na olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu uhranula svět svým úsměvem, západním chováním i diplomatickými schopnostmi. Analytici odhadují, že sestra je nejbližší důvěrník vůdce KLDR a těší se jeho téměř neomezené důvěře. A to navzdory faktu, že Kim Čong-un během své kariéry zvládnul popravit i členy vlastní rodiny - strýce a nevlastního bratra.

Další mladou Severokorejkou, která má na novodobé formování korejské zahraniční politiky možná ještě větší vliv než Kim Jo-čong, je samotná manželka vůdce Ri Sol-ču. Ta se často nechává vidět vedle svého muže při oficiálních příležitostech, objímá se s ním či jej tiskne za ruku. U manželek dřívějších severokorejských pohlavárů přitom byl jejich veřejný doprovod manžela naprostou výjimkou, afektované chování pak bylo nepřípustné. Ri Sol-ču však boří tradice i svým západním stylem oblékání nebo tím, že si dovoluje na veřejnosti vystupovat bez povinného odznáčku Kim Ir-sena na klopě.

Změn v Severní Koreji ale probíhá více, všímá si 38 North, a to včetně jistého ekonomického uvolnění. Zatímco za vlády Kim Čong-ila byl jakýkoliv soukromý kapitál nemyslitelný, nyní režim svůj přístup přehodnocuje a alespoň v některých případech soukromé podnikání dekriminalizuje. Tento přístup je spojený právě s osobou Kim Čong-una, který údajně mladým Severokorejcům - alespoň těm v Pchjongjangu - chce dopřát zábavu a omezenou míru luxusu.

Co za změnou zahraniční politiky Severní Koreje stojí? Především to, že země významně pokročila ve vývoji jaderných zbraní a jejích nosičů. Že získala tolik chtěnou páku, kterou nyní může tlačit na mezinárodní společenství a která jí poskytuje do jisté míry záruku kontinuity režimu.

Podle nikoliv neracionálního pohledu Kim Čong-una to totiž byla právě absence jaderných zbraní v arzenálech Saddáma Husajna či Muammara Kaddáfího, která vedla k ukončení jejich režimů. Kim Čong-un jejich chybu nechce opakovat za žádnou cenu. Ovšem ve chvíli, kdy je tato záležitost „vyřízena“ a vůdce má jisté záruky kontinuity, je připraven jednat. I proto by se měl v příštích měsících sejít s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a hlavou USA Donaldem Trumpem.

Think-tank 38 North dokonce naznačuje, že při optimistickém vývoji událostí by mohl být Kim Čong-un jednou vnímán podobně, jako čínský reformní politik Teng Siao-Pching či dokonce jako autor perestrojky Michail Gorbačov.