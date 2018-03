Kim Čong-un opět poutá pozornost. Nad tajemnou delegací do Číny si láme hlavu celý svět

Čínské ministerstvo zahraničí dnes odmítlo podat zprávy o tajemné návštěvě v Pekingu. „V tuto chvíli nemáme žádné informace. Informace budou zveřejněny v příhodnou dobu,“ řekla novinářům na tiskové konferenci mluvčí čínské diplomacie Chua Čchun-jing.

Pokud by v Číně opravdu jednal Kim Čong-un, byla by to jeho první známá zahraniční cesta od roku 2011, kdy stanul v čele KLDR. Kim Čong-un se má koncem dubna sejít s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem a do konce května podle všeho i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Setkání Kima s čínským vedením před zmíněnými summity by podle expertů bylo logické. Čína je dlouhodobě nejbližším diplomatickým spojencem KLDR a jejím hlavním obchodním partnerem, ačkoli v poslední době se vztahy obou zemí zhoršily vzhledem k rozhořčení Pekingu nad zbrojními testy Severní Koreje a čínské podpoře mezinárodních sankcí uvalovaných na KLDR.

Tomu, že do KLDR přijel Kim, by nasvědčovala i mimořádná bezpečnostní opatření, která byla v souvislosti s tajemnou návštěvou přijata. Delegace také přijela zeleným vlakem se žlutými horizontálními pruhy, který se podle japonských médií podobal vlaku, jímž kdysi cestoval otec stávajícího severokorejského diktátora a jeho předchůdce ve funkci Kim Čong-il. Otec Kim Čong-una byl naposledy v Pekingu v roce 2011 a i tehdy jel vlakem, protože se bál létat. Všechny zahraniční návštěvy Kim Čong-ila byly potvrzeny až po jejich skončení, připomněl server BBC News.

Jižní Korea uvedla, že zatím nemá zprávy o složení delegace v Pekingu a že situaci „bedlivě sleduje“.

O nezvykle přísných bezpečnostních opatřeních mluvili jak lidé v čínském městě Tan-tung na hranici s KLDR, tak v Pekingu. V čínské metropoli policisté podle agentury Reuters vykazovali turisty z centrálního náměstí Tchien-an-men, což zpravidla signalizuje, že se ve Velké síni lidu koná schůzka vysokých politických představitelů. Zaregistrován byl také odjezd kolony vozidel s policejním doprovodem od Velké síně lidu.