Kimovo upevňování trůnu: Návštěvami Číny dal najevo, že jeho pozice v KLDR sílí

Mladý severokorejský diktátor stojí v čele milionové armády a disponuje jadernými zbraněmi, donedávna ale jeho vládu provázel strach a nejistota. Podle expertů se bál opustit svou izolovanou zemi, aby mocní armádní generálové v jeho nepřítomnosti neprovedli převrat nebo aby zahraniční jednotky nevyužily této příležitosti ke svržení jeho režimu. To ale již neplatí. V dubnu Kim nasedl do obrněného vlaku a vydal se na 20hodinovou jízdu z Pchjongjangu do Pekingu. Byla to jeho první zahraniční cesta od nástupu k moci v roce 2011, po níž následovala tento měsíc další návštěva Číny, tentokrát letecky. V červnu se má Kim sejít v Singapuru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, píše list Financial Times.