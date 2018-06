KLDR jako investorský ráj: Obrovská a levná pracovní síla, je to velká příležitost, tvrdí expert

Za první z bodů, kam směřuje jeho zájem, označil Mobius infrastrukturu a těžbu. Poukázal na to, že Severní Korea má zhruba 25 milionů obyvatel a pro investory by bylo výhodou, kdyby se místní trh připojil k tomu jihokorejskému, kde je 50 milionů lidí.

"To znamená mnohem větší trh a pro mě je nejvíce vzrušující příležitost mít most mezi Jižní Koreou, Čínou a Ruskem. Protože pak budete schopni mít železnice a silnice na sever přes Severní Koreu do těchto obrovských zemí," řekl Mobius. "Je to obrovská příležitost."

Investoři již dříve upozornili na obrovskou, disciplinovanou a poměrně levnou pracovní sílu v KLDR. Někteří ale zpochybňují schopnost obyvatel vyrovnat se s moderní ekonomikou vzhledem k uzavřenosti země vůči zbytku světa. Mobius je však přesvědčen o potenciálu místní pracovní síly a schopnosti rychle vše dohnat. Upozornil, že vzdělání je tam na poměrně dobré úrovni a nelze přehlédnout, že zemi se podařilo rozvinout jadernou technologii do obrovských rozměrů.

"Jsem tedy přesvědčen, že vše doženou velmi rychle a jih jim v tom pomůže," prohlásil.

Jižní Korea již v rámci možných mírových dohod nabídla různé výsady v oblasti pomoci a obchodu.

Vedle pracovní síly má KLDR také obrovské nerostné zdroje, včetně vzácných kovů, ropy a plynu. Severokorejský institut nerostných zdrojů v Soulu v roce 2013 odhadl hodnotu zásob nerostných zdrojů v KLDR na šest bilionů USD (131 bilionů Kč). Regionální analytici však varují před zchátralou infrastrukturou a nedostatečnou spolehlivostí při repatriaci zisků ze země. Jedna čínská společnost například nazvala svůj podnik v zemi "noční můrou". Mobius, který se více než tři desetiletí zaměřuje na rozvíjející se a na malé, slibné rozvojové trhy, je však optimistou.

Mobius dlouhé roky působil jako výkonný předseda správní rady investičního fondu Templeton Emerging Markets. Letos založil vlastní fond Mobius Capital Partners.

Americký prezident Donald Trump a severokorejský vůdce Kim Čong-un se na dnešním historickém summitu v Singapuru dohodli na jaderném odzbrojení. Severní Korea se zavázala pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova, zatímco Washington slíbil poskytnout Pchjongjangu bezpečnostní záruky. Dohoda však nestanovuje žádný časový rámec ani žádné další podrobnosti.