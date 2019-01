Kóma, vylomené zuby i ztráta oka. Francie se vymezuje proti policejnímu násilí

Ztráta oka, zlomenina lebeční kosti, kóma, ztráta pěti zubů. Seznam vážných zranění demonstrantů a novinářů, který po desátém dějství protestů takzvaných žlutých vest sestavil deník Libération, obsahuje celkem 109 položek. Za 87 zraněními stály střely gumovými projektily, 15 lidí kvůli nim přišlo o oko.

V úterý na zprávy o rostoucích počtech zraněných zareagovala francouzská vláda. Ministr vnitra Christophe Castaner nařídil, aby od soboty 26. ledna, kdy se čekají další protesty, byli vždy policisté ozbrojení puškami na gumové projektily (ve Francii známými pod zkratkou LBD – lanceur de balles de défance) vybaveni i kamerami.

Pokud začnou střílet, měli by policisté kamery nejdříve zapnout, nepůjde-li o případ náhlého napadení a sebeobrany. Castaner zdůraznil, že nejde o trvalé opatření, ale jen o test.

Ještě před několika dny přitom ministr vnitra používání kontroverzních pušek hájil: „Pokud našim pořádkovým silám zakážete obranné prostředky, co jim zbude? Zbude jim jen fyzický kontakt - a to by bylo mnohem více zraněných - nebo použití ručních zbraní, což je konečné řešení,“ prohlásil v rádiu Europe 1.

Požadavky na zákaz pušek na gumové projektily (jak LBD, tak i dříve používaných Flash-Ball) se v posledních týdnech často objevují i na transparentech žlutých vest. Vyslovují se pro něj i někteří politici nebo lidskoprávní organizace.

„Když nějaká vláda používá válečné zbraně proti vlastnímu obyvatelstvu, je to nepřijatelné. Máme několik fotografií mírumilovných demonstrantů, které stříleli ze dvaceti nebo třiceti metrů jako králíky,“ řekla pro list Midi Libre Sophie Mazasová, předsedkyně Ligy pro lidská práva v jihofrancouzském départemenetu Hérault.

Někteří zranění už na policii podali trestní oznámení. Jedním z nich je 25letý Axel, jenž se v sobotu 19. ledna zúčastnil demonstrace žlutých vest v Montpellieru. Pravděpodobně gumový projektil ho trefil do čela a způsobil mu frakturu lebky, kvůli níž byl až do úterka hospitalizován v tamní nemocnici na neurochirurgii.

je partage ces photos 19/01 pour que certains comprennent que l’on parle d’individus pas de gibier 👎🏿👎🏿 pic.twitter.com/ga1EnKytmt — Brouta Marie (@BROUTAMARIE) 20. ledna 2019

„Patřím k žlutým vestám od začátku a jsem pacifista. Ve chvíli, kdy mě trefili, jsem byl asi v patnácté řadě,“ argumentuje s tím, že podal trestní oznámení proto, aby ten, kdo to způsobil, převzal následky svého činu. Je přitom přesvědčen, že policista ho zranil úmyslně, na nohy prý nikdo nemířil. Lékaři ho varovali, aby na sebe dával pozor nejméně po dobu tří měsíců, v pátek se pak dozví, jak dlouho bude na nemocenské.

Na současný typ pušek na gumové projektily LBD přešly francouzské bezpečnostní síly v roce 2016. Zatímco dříve používaly takzvané Flash-Ball francouzské výroby, obranné pušky LBD vyrábí firma Brügger & Thomet ve švýcarském Thunu. Tento typ zbraně je podle švýcarského listu Le Matin určen především pro armádní účely, zbrojaři ho ale překalibrovali a udělali z něj tak neletální, tedy smrt nezpůsobující zbraň.

Projektily vyrobené z pěny či gumy mají rozměr 40 krát 46 milimetrů a obsahují i kouř a slzný plyn. Zbraň, která se nosí na rameni, je přesnější než její předchůdce Flash-Ball, který se používal na vzdálenost deseti metrů, s LBD lze střílet až do vzdálenosti pětkrát větší.

Sama francouzská policie ve svých materiálech uvádí, že zásah z deseti a méně metrů takovýmto projektilem může způsobit vážné zranění. Povoleno je proto mířit jen na trup a horní a dolní končetiny. Demonstranti oblékající si žluté vesty ale vypovídají o zraněních oka i dalších částí hlavy.

Kritici LBD navíc upozorňují na fakt, že policisté jsou při používání neletálních zbraní méně opatrní než s klasickými střelnými zbraněmi. Mezi zraněnými z řad žlutých vest podle nich obvykle nejsou radikálové. „Jsou to obyčejní občané, kteří mají rodiny a pracují. Mnozí z nich vyšli vůbec poprvé do ulic, aby bránili svá práva,“ soudí Ian B., aktivista z hnutí Odzbrojme je.