Konec přátelství. Řev Sáry Netanjahuové nevydrželi ani skalní příznivci pravice | info.cz

Vydáváte pro manžele Netanjahuovi noviny, které je vychvalují? A které bezplatně rozdáváte, tutíž je zřejmě skoro celé platíte? Patrně od izraelského premiéra Benjamina a jeho ženy Sáry očekáváte vděk. Chyba. Dočkáte se „vřískotu“ a opakujících se výčitek, že děláte málo. A že to bude vaše vina, pokud Írán napadne Izrael jadernou zbraní a vymaže jej z mapy. Americká stoupenkyně pravicových politiků Miriam Adelsonová podobnou zkušenost udělala a mluvila o ní i s izraelskými vyšetřovateli.

„Zpočátku byla (Sára Netanjahuová) velmi milá. Působila fascinujícím, inteligentním dojmem. Tehdy jsem netušila, co je opravdu zač,“ vzpomíná americká lékařka a filantropka narozená v Tel Avivu. „Sice pomalu, ale stále častěji mě bombardovala stížnostmi. A pak už jsem poslouchala jen a pouze stížnosti,“ vypověděla Miriam Adelsonová před vyšetřovatelem jedné z korupčních kauz, do které je zapleten historicky nejdéle sloužící předseda vlády své země a šéf pravicové strany Likud Benjamin „Bibi“ Netanjahu. Záznam rozhovoru mezi sponzorkou premiérského páru s izraelským úředníkem získala stanice Kanál 12 (Channel 12), poté jeho přepis publikovaly nejrůznější zpravodajské weby. Jde přitom o popis událostí zřejmě několik let starých.

Adelsonová přitom není běžná dárkyně vyplňující jednou za rok složenku. Web The Times of Israel ji označil za nejbohatší ženu Izraele. Její muž Sheldon zbohatl na kasinech v Las Vegas a podle časopisu Forbes byl loni patnáctým nejbohatším pozemšťanem. Tento magnát je nejen sympatizantem izraelské pravice, ale rovněž aktivním americkým republikánem, který stranu a jmenovitě i Donalda Trumpa podporuje také finančně. Kromě politicky laděných aktivit ale sponzoruje třeba i školy či lékařský výzkum.

Proč policie potřebovala výpověď Miriam Adelsonové? Do kontaktu s Netajhauovými prý přišla především proto, že jim pomáhala s penězi na kampaně. A co je pro vyšetřovatele důležitější: Adelsonovi rovněž zafinancovali bezplatně distribuovaný list Israel Hayom, který vtipálci pro jeho zřetelnou příchylnost k premiérovi přezdívají „Bibiton“, což je slovo kombinující politikovu přezdívku s hebrejským výrazem označujícím noviny. Aféra známá jako „Případ 2000“ přitom řeší právě údajně nezákonné Netanjahuovy zásahy do médií.

Zpět k dialogu s Netanjahauovými. Či spíše k Sářině monologu. „Zanedlouho jí ale bylo málo, co jsme o ní (v Israel Hayom) publikovali. Nemohli jsme přece psát o každé její návštěvě u dětí nemocných rakovinou a podobných událostech. Začala být nepříjemná těmi věčnými stížnostmi. Kolikrát jsme už jenom poslouchali… a poslouchali. A ani neodpovídali,“ uvedla při rozhovoru s vyšetřovatelem americká sponzorka židovského původu. „Když jsem vzala v Americe telefon a zaslechla její vřískot, její vysoký hlas, dala jsem prostě sluchátko pryč od ucha. Když ječení po pěti, deseti minutách ustalo, řekla jsem jí jen, že už nechci dále vnímat tyhle zvuky. Někdy jsem ale neřekla ani to,“ pokračovala při výslechu. „Jednou mi dokonce sdělila, že pokud Írán napadne Izrael jadernou zbraní a vymaže jej z povrchu zemského, bude to má chyba. Protože jsem prý jejího muže dostatečně nechránila,“ dodala Miriam Adelsonová.

Nicméně, nepříjemný údajně umí být také sám šéf strany Likud. Na otázku, zda ji občas peskoval i šéf izraelské vlády, bohatá rodačka z Tel Avivu odpověděla: „Ano, opakoval mi, že ho dost nebráníme proti ostatním médiím, kterého ho zvláště před volbami jen soustavně špiní.“

Izrael jde ani ne za dva týdny (17. září) k opakovaným volbám, ty první proběhly letos v dubnu. Premiérova kancelář již konstatovala, že únik výpovědi do médií má za cíl poškodit šéfa vlády stejně jako jeho stranu Likud. Bibiho lidé rovněž uvedli, že peníze vynaložené na vyšetřování jeho údajných korupčních kauz jsou utracené zbytečně, což prý Izraelci dobře vědí. Židovský stát jde letos už podruhé k volbám, na jaře se totiž politikům nepodařilo sestavit funkční koalici. Podle izraelských analytiků i médií chce Netanjahu zůstat premiérem i proto, že z této pozice dokáže účinněji oddalovat vyšetření svých kauz a vyhnout se tak případnému vězení.