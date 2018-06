Konec rozdělování rodin na americké hranici. Trump podepsal migrační dekret, nulovou politiku nemění

Oddělování dětí od rodičů zatčených na hranicích vyvolalo v minulých dnech tvrdou kritiku ze strany demokratů, liberálních médií i části republikánských kongresmanů. Vyčítali hlavě státu, že zneužívá osud malých dětí k tlaku na Kongres, aby schválil konzervativní reformu migračních zákonů. O dvou návrzích novely má ve čtvrtek americký Kongres hlasovat, výsledek je ale podle médií nejistý.

„Jde o to, držet rodiny pohromadě, a zároveň zajistit velmi mocné a silné hranice,“ prohlásil podle agentury Reuters Trump při podpisu dekretu. Jeho nařízení ukládá úřadům, aby rodiny migrantů nerozdělovaly a řešily jejich kauzy přednostně. S budováním přístřeší pro internované má pomoci ministerstvo obrany, uvažuje se podle médií o využití čtyř vojenských základen.

Here is the text of the executive order President Trump just signed: https://t.co/R1ogRbpb9v — The White House (@WhiteHouse) June 20, 2018

Na hranicích s Mexikem bylo od května internováno odděleně od rodičů kolem 2300 dětí, zejména ze Salvadoru, Hondurasu a dalších středoamerických států. Podle kritiků Trumpova postupu jsou nevinné děti vystaveny neúměrnému stresu, zastánci tvrdého postupu tvrdí, že děti žijí v uspokojivém prostředí a je o ně dostatečně postaráno. Odpovědnost za jejich trpký osud mají prý jejich rodiče, kteří ilegálním přechodem hranic porušili zákon.

Odebrání dětí rodičům migrantů žádný americký zákon nenařizuje. Je důsledkem rozhodnutí ministerstva spravedlnosti USA z letošního května, podle něhož ilegální přechod hranice není přestupkem trestaným administrativně, ale trestným činem postižitelným vazbou. Děti podle zákonů USA rodiče do věznice následovat nesmějí.

O osudu migrantů tak mohou podle svého uvážení rozhodovat příslušníci pohraniční služby. Podle dřívější praxe, zavedené v době vlády prezidenta Baracka Obamy, byly rodiny přistěhovalců vykazovány zpět za hranice USA.