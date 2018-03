Kongres na poslední chvíli odvrátil platební neschopnost vlády USA. Trump ale nyní hrozí vetem

Kongres Spojených států schválil rozpočet vlády do konce září počítající s částkou 1,3 bilionu dolarů (26,9 bilionu korun), čímž umožnil administrativě prezidenta Donalda Trumpa vyhnout se třetímu upadnutí do platební neschopnosti v letošním roce. Trump ale na twitteru napsal, že zvažuje rozpočet vetovat, protože plně neřeší stavbu zdi na hranicích s Mexikem a ani osud někdejších dětských přistěhovalců. Po přijetí rozpočtu, který vznikl díky dohodě republikánů a demokratů, přitom Bílý dům uvedl, že prezident svůj podpis připojí.

Pokud by Kongres rozpočet neschválil, neměla by federální vláda od dnešní půlnoci peníze na svůj provoz. Tomuto scénáři, kdy by byl ochromen chod federálních úřadů, se chtěli republikáni i demokraté vyvarovat. Vznik dohody ale provázely spory, proti se zcela postavilo konzervativní křídlo republikánů, které odmítlo další navýšení rozpočtového schodku.

Nejnovější Trumpovo prohlášení ovšem znamená, že riziko platební neschopnosti vládě nadále hrozí. „Zvažuji vetovat zákon o financích, a to kvůli více než 800 000 účastníkům (programu pro dětské přistěhovalce) DACA naprosto opuštěných demokraty a kvůli nedostatečnému financování pohraniční zdi, která je pro naši národní obranu zoufale potřebná,“ napsal dnes ráno místního času (odpoledne SEČ) Trump.

Prezident demokraty obvinil, že je osud přistěhovalců nezajímá, neboť odmítli jejich osud svázat se stavbou zdi. DACA chrání před deportací zhruba 800 000 přistěhovalců, kteří do USA přišli jako děti. Účastníci programu mají dvouletou záruku, že nebudou vyhoštěni, v USA navíc mohou legálně pracovat. Program jim ale nezaručuje žádnou cestu k americkému občanství, což by v budoucnu mohl vyřešit zákon přijatý Kongresem. Program DACA dosud fungoval na základě prezidentova nařízení. Trump takové řešení odmítl a program tak letos přestal přijímat nové účastníky, kterým tak nyní hrozí deportace.

Pokud jde o zeď, která je jedním z klíčových Trumpových předvolebních slibů, Kongresem přijatý rozpočet v hodnotě 1,3 bilionu dolarů umožňuje jen výstavbu malého úseku bariéry. Trump totiž dostal pouze 1,57 miliardy dolarů, což je výrazně méně než 25 miliard dolarů, které po Kongresu žádal. Přiklepnuté peníze financují zeď na zhruba 177 kilometrech. Zcela nová zeď vznikne jen na 48 kilometrech hranice, na zbývajících 129 kilometrech bude stávající bariéra rekonstruována.

Schválený návrh, který čítá více než 2200 stránek, obsahuje i zvýšení zbrojních výdajů, financování vnitrostátních rozvojových a infrastrukturních programů i finance na zvýšení bezpečnosti na školách v reakci na nedávný floridský masakr. Po Trumpově iniciativě počítá rozpočet s výdaji na boj proti drogám.

Rozpočet nejprve ve čtvrtek snadno prošel poměrem hlasů 256 ku 167 Sněmovnou reprezentantů, která návrh postoupila Senátu. Zde schvalování nejprve narazilo na nesouhlas konzervativců, kteří ale nakonec hlasování dnes krátce po půlnoci místního času (po 5:30 SEČ) umožnili. Pro poskytnutí financí vládě zvedlo ruku 65 senátorů, proti jich bylo 32.