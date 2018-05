Krize na Slovensku si vybírá svou daň: Popularita strany Směr se blíží dlouhodobých minim

Popularita nejsilnější slovenské vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica se po výměně vlády drží blízko dlouhodobých minim. Tříčlenná koalice, která po Ficově březnovém odchodu z postu premiéra vytvořila novou vládu, by už neměla většinu ve sněmovně. Mírně si pohoršila i parlamentní opozice. Vyplývá to z výsledků průzkumu veřejného mínění.

Popularita Směru-SD v závěru dubna dosáhla 20,5 procenta. Ficova strana sice zůstala nejoblíbenější politickou stranou na Slovensku, proti parlamentním volbám v roce 2016, ve kterých získala 28,28 procenta hlasů, jsou ale preference Směru-SD nižší.

Směru-SD ubylo sympatizantů po únorové vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky, což v zemi vyvolalo politickou krizi a rezignaci nejdéle sloužící slovenského premiéra. Do čela nové vlády se postavil místopředseda Směru-SD Peter Pellegrini, ve funkcích ale zůstala většina ministrů Ficova kabinetu.

Stagnaci popularity zaznamenaly další dvě vládní strany, a to Slovenská národní strana (10,1 procenta) a Most-Híd (5,8 procenta). Tříčlenná koalice by tak přišla o stávající většinu ve 150členné sněmovně, ve které by podle sondáže obsadila 65 poslanců.

Do sněmovny by se dostalo celkem osm politických stran a hnutí. Z parlamentních opozičních stran se tradičně největší popularitě těší strana Svoboda a solidarita (SaS), která by získala 13,2 procenta hlasů rozhodnutých voličů. Obliba opozičních stran včetně SaS mírně klesla. Posílily naopak dvě nové strany, a to Progresivní Slovensko a strana Spolu, jejichž popularita ale nepřekročila pět procent. Zdolání této hranice ve volbách je podmínkou pro zisk křesel ve sněmovně.