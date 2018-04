Krveprolití v Torontu: řidič dodávky zabíjel hlavně ženy, vyplývá ze zveřejněných jmen obětí

Řidič dodávky, který v pondělí najížděl do chodců v kanadském Torontu, si za oběti vybíral hlavně ženy. Mezi mrtvými je osm žen a dva muži, nejmladší oběti bylo 22 let a nejstarší 94. Oznámil to v pátek hlavní koroner kanadské provincie Ontario, který představil jména všech obětí útoku, jehož se dopustil pětadvacetiletý Alek Minassian. Několik mrtvých je z Jižní Koreje. Informovala o tom televize CBC.