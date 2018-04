Kuba pozná nového prezidenta. Castro na něj bude dál tlačit, velké změny nepřijdou, říká expertka

Kuba se dnes dozví jméno svého nového prezidenta. Podle všeho zemi po šedesáti letech vlády bratří Castrů přebere Miguel Díaz-Canel. Od dvojice revolucionářů se v řadě věcí liší. „Je to mladší státník. Když se podíváme na kubánské politbyro, ministry a radu státu, tak mnohým z těchto lidí je přes sedmdesát, osmdesát let. Dá se tedy vnímat jako pozitivní, že Díaz-Canel nebojoval na straně Castrů v horách na východní Kubě, když probíhala revoluce,“ vysvětluje v rozhovoru pro INFO.CZ Lucia Arguëllová ze společnosti Člověk v tísni. Velké změny ale nečeká. Alespoň zpočátku. „Castro a armáda budou chtít, aby pokračoval současný systém, protože kdyby došlo k větším změnám, tak by mohli být souzeni za porušování lidských práv a podobně. Dokud je tato generace naživu, tak budou tlačit na kontinuitu. Může se jim to ale vymknout z rukou,“ dodává expertka na Kubu.

Kubánský parlament dnes zvolí nového prezidenta. Skončí tak téměř šedesátiletá éra bratří Castrů. Je jisté, že jejich nástupcem bude Miguel Díaz-Canel?

Počítám s tím, že to bude on. Myslí si to i velká část mezinárodního společenství. Kdyby to on nakonec nebyl, tak by to bylo velké překvapení. Na druhou stranu na Kubě se může stát kdykoliv cokoliv a třeba ještě před třemi měsíci by si Kubánci netroufli tvrdit, že to bude on.

Nový člověk zastává dvě hlavní funkce: je prezidentem rady státu a prezidentem rady ministrů. Nejde tedy o prezidenta jako takového. Zároveň s prezidentem rady státu se budou volit i její členové, kteří budou působit dalších pět let, případně více.

Kdo je Díaz-Canel?

Je to mladší státník, je mu padesát sedm let. To je důležitá informace. Když se podíváme na kubánské politbyro, ministry a radu státu, tak mnohým z těchto lidí je přes sedmdesát, osmdesát let. Dá se tedy vnímat jako pozitivní, že Díaz-Canel nebojoval na straně Castrů v horách na východní Kubě, když probíhala revoluce. Jako jeden z mála důležitých kubánských politiků nemá zkušenost z armády, není generál.

V minulosti byl ministrem vyššího vzdělávání, takže ještě před rokem se mluvilo o tom, že kdyby byl zvolen, tak by mohlo dojít k uvolnění. Nepředstavuje právě vojenskou linii. Nicméně je členem komunistické strany a používá její rétoriku. Jestli nakonec bude jemnější, nebo tvrdší, se ukáže. Může se stát obojí.

Castrovi si ho vybrali jako pokračovatele. Jak moc tedy může představovat změnu?

Určitě se očekává kontinuita. Už skoro rok mu Castro připravuje půdu i v médiích. V roce 2017 byl hodně medializován, aby lidé věděli, o koho jde. Nebýval totiž tolik známý. Přitom Kubánci obecně docela dobře vědí, kdo figuruje v politice, protože se to tolik nemění.

Castro a armáda budou chtít, aby pokračoval současný systém, protože kdyby došlo k větším změnám, tak by mohli být souzeni za porušování lidských práv a podobně. Dokud je tato generace naživu, tak budou tlačit na kontinuitu. Může se jim to ale vymknout z rukou. Díaz-Canel není tak silnou figurou, nemá v příjmení Castro. Není to velký ideolog.

Mohlo by se stát i to, že dvě funkce nezvládne. Může dojít i k jejich oddělení, pokud by je nedokázal centralizovat ve své osobě.

Mohlo by dojít k větší změně politického systému a rozdělení rolí?

Na začátku bude Castro dál tím hlavním ve straně (Raúl Castro má zůstat v čele vládnoucí komunistické strany do roku 2021 - pozn. redakce), figuruje tam také několik další Castrů kolem. Díaz-Canel bude na začátku hlídán a ze své vlastní vůle role nerozdělí. I kdyby to bylo za cenu dalšího potlačování dalších lidských práv.

Pokud Raúl zemře a systém se začne rozkládat, tak by i mohlo dojít ke změnám politického systému. Ale bavíme se o horizontu delším než dva, tři, čtyři roky. První rok bude určitě představovat pokračování současného stavu.

Zemi nový prezident přebere po šedesáti letech vládnutí bratří Castrů. V jakém je Kuba stavu?

Země se loni po nějakém čase dostala do ekonomické recese, je tedy v komplikované situaci. V devadesátých letech se Kuba dostala do extrémní krize, když ztratila finance z východního bloku a Sovětského svazu. Poté jí začala pomáhat Venezuela, jenže ta je na tom dnes hůře než Kuba. Existuje tu riziko, že Kuba bude dál ekonomicky upadat, pokud nezvládne včas reagovat. Pro nového prezidenta bude výzva udržet ekonomiku alespoň nad vodou.

Do toho bude přebírat rigidní politický systém, který se těžko reformuje a v nejbližší době se ani reformovat nebude. To mu ale může na druhou stranu i pomoct. Nebude se tím muset hned zaobírat. Pokud se občanská společnost nějakým zázrakem nevybudí, což v nejbližší době nevidím jako reálné. Je to společnost zvyklá na strach. Lidé se neustále bojí. Trvá několik měsíců, než se lidé odváží vyjít do ulic a protestovat.

Na druhé straně mají Kubánci velmi nízkou porodnost, populace stárne. Chybí jí lidé. A mladí, kteří se vzdělávají, chtějí emigrovat. V zemi pro sebe nevidí žádnou budoucnost. Ve špatném stavu je i školství. Do 90. let Kuba těžila z profesionálů, ať už to byli lékaři, učitelé, chemici a tak dále. Dnes už jsou na tom hůře. Učí tam v podstatě kdokoliv a to má svůj dopad.

Kuba má také schválený hospodářský plán až do roku 2030, který definuje socialistickou cestu. Bude nového prezidenta omezovat i toto?

Myslím, že tento plán nehraje takovou roli. Důležité je to, že politbyro bylo zvoleno před rokem, ti lidé tam budou sedět minimálně další čtyři roky. V následujících letech se tedy nic nezmění. A socialistická role je navíc potřebná i proto, aby země nadále získávala uznání u svých zahraničních partnerů i podporu obyčejných Kubánců. Někteří totiž v socialismus stále věří.

Vývoj by se tedy mohl blížit vietnamskému modelu: ekonomicky se bude více otevírat, ale socialistická rétorika bude pokračovat.

Jakou roli budou hrát další státy?

Nedokážu si představit, do jaké míry by měla Čína a Rusko zájem Kubu zachraňovat.

Myslím, že by Kuba ale mohla najít jiná východiska. Například navázat spolupráci s menšími státy. Kubu navštívili zástupci Maďarska, s Kubánci si rozumí Slováci. Pokud dokáží diverzifikovat obchod mezi malými státy, tak by jim to mohlo pomoct.

Otázkou je, jak se bude ke Kubě stavit EU, USA a státy Latinské Ameriky.

Jak vnímají tuto změnu Kubánci? Panuje nejistota?

Mám pocit, že Kubánci jsou hlavně velmi skeptičtí. Vliv na to má i to, že se v posledních měsících zvýšila represe. Nevěří v to, že by se mohlo cokoliv změnit. Dokud bude ve vládě figurovat Raúl Castro a stejné politbyro, tak to spíše ukazuje na minimálně dočasnou setrvačnost.