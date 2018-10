Kvůli ní šel na konzulát, kde ho rozřezali. Kdo je snoubenka opozičního saúdského novináře a co žádá?

„Věřím, že saúdský režim ví, kde je jeho (Džamálovo) tělo. Mají povinnost jeho ostatky vydat: žádám je jako lidské bytosti i muslimy,“ prohlásila dnes v emotivním prohlášení Hatice Cengizová. S tím, že chce partnera řádně pohřbít. V Londýně se zúčastnila akce, kde si zabitého žurnalistu připomněli kolegové. „Chci, aby spravedlnost zvítězila. A aby nepostihla jen ty, kteří mého milovaného Džamála zabili, ale i mocné, které vraždu zorganizovali a nařídili,“ dodala. Chášukdží podle ní zemřel jako „mučedník“ arabského boje za demokracii.

Kdo vlastně je Hatice Cengizová? Zřejmě osmatřicetiletá turecká akademička, rodačka z Istanbulu, která se z Džamálem Chášukdžím seznámila až letos v květnu během jakési konference. Právě kvůli plánované svatbě s ní se novinář vydal na saúdský konzulát, aby zde získal příslušné dokumenty prokazující, že je se svou předchozí ženou opravdu rozveden. Bulvární servery si také všímají značného věkového rozdílu mezi snoubenci – Chášukdží by se v polovině října dožil šedesáti let. I proto prý nebyla Haticina rodina svatbou právě nadšena.

Co se událostí z 2. října týče, byla to zřejmě právě novinářova snoubenka, která záhy zalarmovala úřady. Chášukdží, patrně v temné předtuše zanechal Hatice vlastní telefon, nebo snad propojil své smart hodinky s mobilem jejím. K turecké policii se každopádně od Hatice dostala šokující data pořízená přístrojem na Chášukdžího ruce, která se přenesla na některý z mobilů. Podle některých zdrojů šlo dokonce o zvukový záznam jeho mučení a vraždy. Jiné deníky spekulují o tom, že digitální přístroj na novinářově těle do poslední chvíle monitoroval žurnalistovy tělesné funkce a hlavně potvrdil jeho polohu – a tedy fakt, že zemřel na saúdském konzulátu v Istanbulu, což Rijád dlouho popíral.

Terč pozornosti Saúdů

Saúdská média si stěžují na Haticino mlčení, jakkoli je údajně z lidského hlediska chápou. „Kdo je ta tajemná žena, která si žárlivě drží odstup od médií a odmítá odpovídat na jejich otázky?“ ptá se sloupkař saúdského deníku Okaz. Jeho kolegové ze stanice Al-Arabíja se tuto otázku už zodpovědět pokusili a výsledek jejich práce patrně ovlivnila skutečnost, že tato stanice je vlastněná Saúdy a funguje jako konkurence z Kataru vysílající stanice Al-Džazíra. Z toho nevelkého Kataru, který je kvůli svým nemalým diplomatickým ambicím v saúdské nemilosti.

Tedy, Al-Arabíja tvrdí, že Hatice nejprve na veřejné istanbulské univerzitě studovala islámské právo, magistrem se pak stala po obhajobě výzkumné práce o jednotlivých muslimských skupinách v Ománu, kde z tohoto důvodu pobývala. O doktorský titul tato žurnalistka na volné noze usiluje na istanbulské univerzitě pojmenované po slavném arabském učenci Ibn Chaldúnovi. Ta je podle saúdské stanice poplatná nynější vládě Strany spravedlnosti a rozvoje i proto, že v její správní radě zasedá Bilal Erdogan, syn partajního šéfa a hlavně všemocného prezidenta země Recepa Tayyipa Erdogana

Hlavní problém však Al-Arabíja vidí v Haticině (podle všeho jen) občasné výzkumné práci pro obří tureckou neziskovou organizaci s názvem Nadace pro lidská práva, svobody a humanitární pomoc. Ta je i v Česku známá pod zkratkou IHH. Češi jí zaznamenali hlavně v březnu 2015, kdy se jí podařilo vysvobodit cestovatelky Antonii Chrásteckou a Hanu Humpálovou ze zajetí v Pákistánu, kde byly dva roky zadržovány. Poprvé si Češi mohli IHH všimnout o pět let dříve, tedy v roce 2010. Tehdy při pokusu o prolomení námořní blokády Gazy došlo na palubě její lodi s humanitární pomocí ke konfliktu s izraelskými složkami, při kterém zahynulo devět aktivistů organizace.

Nutno dodat, že IHH se zabývá i běžnými aktivitami humanitární organizace, a to ve více než stovce zemí světa: třeba v Africe bojuje se šedým zákalem, či nedostatkem vody. Organizace jen ale rovněž považována za efektivní kanál pro komunikaci s radikálními skupinami, s nimiž při poskytování pomoci prý nutně přichází do kontaktu. Což se potvrdilo v případě obou propuštěných Češek. Jiná média, včetně stanice Al-Arabíja, takové vazby hodnotí jako spolupráci IHH s teroristy, přičemž prý skupinu pro dialog s radikály využívá rovněž turecká vláda a její tajné služby. Je tedy zjevné, že konkrétní hodnocení IHH souvisí s regionální i politickou příslušností kritika.