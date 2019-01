Maduro pod tlakem. USA mu odstřihly příjmy z ropy, hraje se o loajalitu armády i zájmy Ruska

Venezuelský prezident Nicolás Maduro udělal ve středu krok k dialogu s opozicí. „Jsem připraven zasednout k jednacímu stolu, abychom mohli mluvit o tom, co je dobré pro Venezuelu,“ řekl. Jako cestu z hluboké krize nabídl předčasné parlamentní volby – tedy možnost, která opozici vyhlížející Madurův konec v prezidentské funkci, nejspíše jen tak nepřesvědčí.

Maduro sám od sebe odstoupit nehodlá. Vzkázal, že „pokud imperialisté chtějí nové volby, ať si počkají do roku 2025“, kdy by se mělo konat řádné hlasování o nové hlavě státu. Mnohem zajímavější než samotný obsah je forma, jakou Maduro nabídku pronesl. Slova zazněla v rozhovoru pro ruskou státní agenturu Ria Novosti. Rusko je spolu s Čínou a Kubou jedním z klíčových spojenců Madurovy vlády a role Moskvy byla a bude pro stabilitu venezuelského režimu a další vývoj v zemi zásadní.

Kreml na rozdíl od USA a dalších zemí neuznal opozičního lídra a předsedu Národního shromáždění Juana Guaidóa za právoplatného úřadujícího prezidenta. Silně protestuje také proti americkým snahám oslabit Madura. Označuje je za nepřípustné vměšování do vnitřních záležitostí Venezuely.

Rusko se totiž obává, že by mohlo ztratit dlouho budovanou sféru vlivu v Jižní Americe. „Budeme bránit ruské zájmy v rámci současného mezinárodního práva. Použijeme všech dostupných mechanismů,“ prohlásil mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitryj Peskov.

Ekonomika především

Zdaleka nejde jen o geopolitické zájmy, nýbrž z velké části o peníze. Rusko vybudovalo s Madurovým režimem těsné vztahy tím, že do země investovalo miliardy dolarů. Šly hlavně do ropného sektoru. Ruská státní ropná společnost Rosněfť uzavřela mezi lety 2014 a 2016 smlouvy s venezuelskou státní společností PDVSA, která v jejich rámci inkasovala šest miliard dolarů. Spolu také budovaly ropné vrty.

Rusko zároveň čeká na splátky dluhu, který vůči němu Venezuela má. Celková suma se vyšplhala přes tři miliardy dolarů. Splátka přesahující 100 milionů dolarů má na ruské účty odejít v následujících dvou měsících, není ale zřejmé, zda ji země bude mít z čeho zaplatit.

Problém není jen ve skomírající ekonomice, ale i v nových sankcích, které v pondělí zavedla americká administrativa. Dotknou se především PDVSA. „USA budou pokračovat v používání plné škály diplomatických a ekonomických nástrojů k podpoře prozatímního prezidenta Juana Guaidóa, Národního shromáždění a snah Venezuelanů obnovit demokracii,“ napsal ministr financí Spojených států Steve Mnuchin.

Sankce jsou pro Venezuelu obzvlášť bolestivé. Ekonomika země je z 98 procent závislá na ropě. Od 20. let minulého století jsou to navíc právě Spojené státy, které odebírají nejvíce venezuelské ropy. Loni to bylo zhruba 580 tisíc barelů denně. Jihoamerická země sice vyváží i jinam, například do Ruska a Číny, většinou za to ale nedostává zaplaceno. Moskva i Peking odebírají ropu jako splátku za půjčky, které pomáhaly Venezuele v posledních letech přežívat.

„Hra se sankcemi může USA vyjít. Ostatně je to zřejmě poslední zásadní možnost, jak Madura svrhnout i bez vojenské akce.“

Američané se v případě sankcí pojistili proti škodám na vlastních firmách. Sankce jsou koncipovány tak, aby USA mohly nadále odebírat ropu od PDVSA. Platby však míří na speciální účet ve Spojených státech, nikoli do venezuelské vládní kasy. PDVSA je podle plánu amerického ministerstva financí dostane, až uzná jako prezidenta Guaidóa nebo jiného demokraticky zvoleného lídra. Podle poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Johna Boltona by letos mohly sankce připravit Madura o 11 miliard dolarů, pokud by zůstal u moci.

Peníze z USA jsou pro Madura důležité, jelikož mu umožňovaly udržovat si loajalitu armádních důstojníků. Ti sice stále stojí za oficiální vládou, Spojené státy ale věří, že právě sankce pomohou urychlit bouřlivý vývoj a přesvědčí vojáky, aby se přidali na stranu opozice. To by pro Madura představovalo fatální ztrátu.

Kreml zůstává opatrný

Sankce vytváří tlak nejen na Madurův režim, ale také na Rusko. Je zřejmé, že vláda v Caracasu bude potřebovat nahradit ušlé příjmy. A přestože ruský ministr zahraničí americký krok zkritizoval a slíbil, že Moskva udělá vše, aby Madurovu vládu podpořila, realita může být značně odlišná. Kreml se musí potýkat s domácími sociálními problémy a klesající popularitou prezidenta Vladimira Putina. Pro stagnující ruskou ekonomiku by další půjčka bez vidiny jejího splacení znamenala nepříjemný výdaj.

Rusko si ponechalo možnost poslat soukromé vojenské oddíly na ochranu ruského majetku a ruských občanů ve Venezuele, ohledně pomoci Madurovi je ale skeptické. „Nevidím žádnou možnost se angažovat. Je to příliš daleko a chybí logistická kapacita k provedení dodatečných operací,“ cituje list Wall Street Journal šéfa poradního sboru Kremlu pro zahraniční a obrannou politiku Fjodora Lukjanova.

Kreml má důvod být vůči Madurovi opatrný. Ruští diplomaté přicestovali minulý rok do Caracasu s návrhem, který měl vést ke stabilizaci ekonomiky a zkrocení hyperinflace. Madurova vláda ale plán odmítla s tím, že je příliš drastický a požádala Moskvu o finanční pomoc.

Hra se sankcemi tak může USA vyjít. Ostatně je to zřejmě poslední zásadní možnost, jak Madura svrhnout i bez vojenské akce. Pokud by risk, který může ještě zhoršit současnou venezuelskou chudobu, nevyšel a Spojené státy se dál hodlaly angažovat, musela by ke slovu nejspíš přijít armáda.