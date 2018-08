Manafort s Cohenem zahnali Trumpa do úzkých, jejich svědectví může prezidenta totálně zničit

Dvě rány během jednoho dne dostal americký prezident Donald Trump. Porota shledala bývalého šéfa jeho kampaně Paula Manaforta vinným z daňových a bankovních podvodů. Trumpův dlouholetý osobní právník Michael Cohen zase přiznal, že zaplatil dvěma údajným prezidentovým milenkám za mlčení. Dodal, že tak učinil na žádost samotného Trumpa. Co to znamená? A jaký bude další osud šéfa Bílého domu?

Kdo je Paul Manafort?

Manafort působil jako lobbista a poradce v několika kampaních po celém světě. V americké politice se pohyboval od 80. let, kdy před volbami radil prezidentům Geraldu Fordovi, Ronaldu Reaganovi nebo Georgovi Bushovi staršímu. Když zjistil, že si svojí činností dokáže vydělat peníze a ostatní naopak viděli jeho úspěchy, zkusil štěstí i v zahraničí. Jeho klienty byli afričtí diktátoři nebo například někdejší ukrajinský prezident Viktor Janukovyč.

Od března do srpna 2016 působil jako šéf kampaně Donalda Trumpa. Skončit musel kvůli nepřiznaným platbám od Janukovyčovy Strany regionů. Prokurátoři Manaforta obvinili z bankovních a daňových podvodů, konspirace proti USA a z toho, že pracoval ve Spojených státech jako neregistrovaný zahraniční agent. Celkem s ním proběhnou dva procesy.

Co se v úterý dělo kolem Manaforta?

Porota v prvním procesu ohledně bankovních a daňových podvodů shledala Manaforta vinným v 8 z 18 případů. Na vině ve zbylých 10 se neshodla, což ale neznamená osvobození. Žalobci mohou přijít s dalšími důkazy do doby, než padne finální verdikt. Datum, kdy soudce vyřkne trest, zatím stanovené není. Manafortovi ale hrozí, že odejde od tohoto soudu až s 30 lety vězení.

V USA se tresty v jednotlivých kauzách sčítají, další roky navíc tak může dostat po skončení zářijového procesu ve Washingtonu. Manafort trval na rozdělení případů, jelikož věřil, že porota v konzervativní Virginii k němu může být shovívavější. Úterní verdikt je tak jeho jasnou porážkou.

Kdo je Michael Cohen?

Cohen byl dlouholetým právníkem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zastupoval jej od roku 2006 do letošního května. Zároveň sloužil jako viceprezident Trump Organization či člen představenstva nadace Trumpova syna Erica. Cohen byl mezi lety 2017 a 2018 též zástupcem šéfa pokladny Republikánského národního výboru.

Jeho temnou stránkou jsou vazby na ruskou mafii ve Spojených státech. Vyšetřovatelé jej ale čtyři měsíce prověřují především kvůli údajným platbám dvěma ženám, s nimiž měl Trump mít poměr. Za mlčení měl zaplatit pornoherečce Stephanii Cliffordové, známé jako Stormy Daniels, a bývalé modelce Karen McDougalové.

Co se v úterý dělo kolem Cohena?

Cohen po čtyřměsíčním vyšetřování přiznal vinu. Prohlásil, že oběma ženám zaplatil a uznal porušení pravidel financování volebních kampaní. Co je důležitější, Cohen sdělil, že mu platbu nařídil sám Trump. Pokud by se jeho slova ukázala pravdivá, znamenalo by to, že prezident spáchal závažný zločin.

Cohen přitom nejprve tvrdil, že Trump o platbách nevěděl. Později sice jeho právník Lanny Davis publikoval nahrávky, v nichž se oba muži o platbě baví, až nynější přiznání je ale silnou municí proti Trumpovi. Zatím není jisté, jak bude kauza postupovat, v krajním případě hrozí Cohenovi až 65 let ve vězení. Má ale velkou šanci na nižší trest, pokud bude spolupracovat.

Jak Trump na úterní dění reagoval?

Trumpovi poradci strávili hodiny nad tvorbou prohlášení, které by Cohena označilo za lháře a nedůvěryhodnou osobu. „Je zřejmé, jak poznamenal prokurátor, že akce pana Cohena odráží vzorek lží a neupřímnosti během významného časového úseku,“ konstatoval Trumpův obhájce Rudolph Giuliani.

Sám prezident měl včera na programu mítink s příznivci v Západní Virginii. „Nemá to co dělat s koluzí s Ruskem. Pokračujeme v honu na čarodějnice,“ řekl reportérům. „Pokud někdo hledá dobrého právníka, silně bych nedoporučoval zajišťovat si služby Michaela Cohena,“ dodal ve středu na Twitteru. Lidé z Trumpova okolí však novinářům listu New York Times pod příslibem anonymity sdělili, že události mohou mít značné politické následky.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. srpna 2018

Co to znamená pro ruskou kauzu a zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera?

Ani jeden z případů se ruské kauzy přímo netýká. Manafort čelil obvinění z daňových podvodů, Cohen se přiznal k platbám Trumpovým údajným milenkám. Odsouzení Manaforta je ale prvním Muellerovým vítězstvím, které může pomoci odrazit útoky a zpochybňování smyslu jeho práce. Zároveň se v obou případech naskýtá možnost přesvědčit oba muže ke spolupráci, která by přinesla další informace. Manafort to sice odmítal, ale není neobvyklé, že po shledání viny odsouzení svůj postoj ve snaze zajistit si nižší trest přehodnotí.

To by mohla být motivace i pro Cohena, jenž má potenciál stát se klíčovým svědkem. Cohen jako Trumpův osobní právník viděl prakticky do všeho, co prezident dělal. Důležitou postavou v Cohenově příběhu je také jeho obhájce Lanny Davis. Jeho angažováním začal Cohenův obrat, kdy se právník rozhodl jít proti Trumpovi.

Davis je spojený s Demokratickou stranou, v 90. letech zastupoval Billa Clintona během pokusu o jeho odvolání. V dubnu v rozhovoru pro INFO.CZ Trumpa silně kritizoval a označil jej za nejnebezpečnějšího prezidenta v historii. „Pokud prezident bude pokračovat ve zneužívání pravomocí, věřím, že bude předmětem vyšetřování, impeachmentu a možná i odvolán z funkce,“ pravil.

Mohl by Trump oba omilostnit?

Ústava s takovou variantou počítá. Trumpovi přiznává právo udělit milost podle svého uvážení. Jenže právníci varují, že využití své pravomoci v tomto případě by Trumpovi přitížilo a zvýšilo riziko jeho stíhání pro maření spravedlnosti. Zneužívání milostí může také vytvořit půdu pro impeachment.

Čeká prezidenta stíhání a obžaloba?

To je otázka, s níž si lámou hlavu největší právní kapacity USA. Ve většině případů, když právník sdělí, že mu jeho klient nařídil provést zločin, následuje zanedlouho obžalování klienta. Není ale jasné, zda to platí i v okamžiku, kdy je klient prezidentem Spojených států.

Nejvyšší soud tuto otázku nikdy nezodpověděl, byť se jí v 70. letech dotkl při projednávání žádostí o zveřejnění nahrávek týkajících se kauzy Watergate. Ministerstvo spravedlnosti, které obžalobu podává, se kloní spíše k možnosti, že úřadující prezident nesmí být předmětem stíhání. To ale neznamená, že by k němu nemohlo dojít po skončení mandátu nebo po případném impeachmentu.

Dojde k impeachmentu? A jak probíhá?

Prezident může být podroben impeachmentu v případech velezrady, úplatkářství nebo jiných těžkých zločinů a trestných činů, které definují členové Kongresu. Proces odvolání začíná ve sněmovním výboru pro spravedlnost, kam si kongresmani předvolávají svědky a následně hlasují, zda případ postoupí plénu. Sněmovna je v jakési pozici žalobce. Pokud návrh na impeachment projde na plénu, rozhoduje o jeho definitivním úspěchu až Senát, jenž vystupuje jako soud. K uznání vinným a zproštění funkce a práva ji znovu nabýt musí pro návrh hlasovat dvě třetiny senátorů.

Je nepravděpodobné, že by ke spuštění procesu došlo ještě před volbami. Na to zbývá příliš málo času i polické vůle. Co bude dál, se odvíjí i od toho, kdo bude v lednu držet většinu v Kongresu.

Promluví kauzy do voleb?

Takřka jistě ano. Mnohé Trumpovy aféry sice prokázaly až překvapivou věrnost jeho elektorátu, ale u neutrálních voličů mohou sehrát zásadní roli. Demokraté budou mít motivaci hrát kartu impeachmentu i kvůli tomu, aby lépe mobilizovali své příznivce. Rizikem takové taktiky ale je, že mohou vyděsit Trumpovy zaryté voliče, kteří by jinak k volbám nešli, a vyburcovat je k hlasování ve jménu ochrany „jejich prezidenta“.