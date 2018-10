Manželství, nebo odchod. USA zpřísňují pravidla pro partnery homosexuálních diplomatů

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa začala s odmítáním žádostí o diplomatická víza v pondělí. Nařízení se dotkne zahraničních diplomatů a zaměstnanců OSN. Zástupci americké mise při OSN to vysvětlili potřebou sladit vízovou politiku se současnou vládní politikou. V prohlášení zároveň dodali, že tím sjednocují pravidla pro homosexuální i heterosexuální páry.

„Stejnopohlavní manželé amerických diplomatů budou nyní užívat stejných práv a výhod jako heterosexuální manželé. V souladu s politikou ministerstva zahraničí partneři doprovázející členy stálých misí nebo žadatelé o připojení, musí být také oddáni, aby mohli získat diplomatické vízum,“ napsala americká mise ve zprávě delegaci OSN.

Trumpova administrativa tak ruší výjimku, kterou homosexuálové měli od roku 2009. Tehdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová umožnila žádat o vízum i nesezdaným párům. Nařízení se ale netýkalo heterosexuálů. Partneři diplomatů opačného pohlaví mohli vízum dostat až po svatbě.

USA sňatek homosexuálů povolují, po návratu do vlasti ale diplomaty může čekat postih

Myšlenka na sjednocení pravidel, která sice na první pohled působí logicky, však skrývá zádrhel. Zatímco heterosexuální sňatky ve světě nečelí perzekucím, zemí, jež povolují homosexuální svazky, je stále menšina. Svatby stejnopohlavních dvojic umožňuje jen 12 procent členských zemí OSN. V řadě dalších je homosexualita dokonce nezákonná. „Zbytečně kruté a netolerantní,“ tweetovala o změně praxe bývalá americká velvyslankyně při OSN Samantha Powerová.

Nařízení se dotkne i partnerů diplomatů, kteří již v USA jsou. Do konce roku budou muset uzavřít sňatek, nebo ze země odcestovat. Jen při OSN pracuje 10 zaměstnanců, kterým tato lhůta běží. Ve Spojených státech jsou homosexuální svazky legální od roku 2015, kdy je umožnilo rozhodnutí Nejvyššího soudu. Pokud by se však páry rozhodly podmínce vyhovět, mohly by potenciálně čelit stíhání po návratu do domovských států, které homosexualitu trestají.

Americká vláda informovala, že z nařízení bude možné získat výjimku. Tu však chce poskytovat jen v omezeném rozsahu diplomatům ze zemí, kde jsou sňatky homosexuálů nelegální. V takových případech bude Washington požadovat dokumentaci, která skutečně potvrdí, že stejnopohlavní svazky právo daných států zakazuje. Stát se zároveň musí zavázat, že přijme homosexuálního partnera amerického diplomata. To přitom může být pro řadu ultrakonzervativních zemí překážka. USA navíc výjimku nenabídli pracovníkům OSN.

Americká diplomacie je konzervativnější, převládají bílí muži

Zpřísnění pravidel pro homosexuály je dalším krokem, který zapadá do konzervativní linie americké administrativy. Nedávná analýza listu Foreign Policy odhalila, že ze 119 Trumpem jmenovaných velvyslanců je 109 bělochů, tedy 91,6 procenta. Mezi nimi výrazně převažují muži, kterých prezident jmenoval 88 z celkového počtu 119 lidí. Žen je výrazná menšina, navíc jsou to jen bělošky. Žena jiné barvy pleti zatím od Trumpa příležitost nedostala.

To se nelíbí někdejším oporám diplomatického sboru, které si stěžují, že administrativa nerespektuje společenskou diverzitu. Mezi bělochy nepatří 23 procent Američanů, ženy tvoří více než polovinu populace a 18,1 procenta obyvatel USA jsou Hispánci „Nemůžeme mít diplomaty, z nichž svět získá dojem, že celé naše vedení tvoří jen běloši a muži,“ kritizuje počínání Bílého domu Linda Thomas-Greenfieldová, která byla před svým odchodem v roce 2017 nejzkušenější Afroameričankou v americké diplomacii.

Ženy a lidé s jinou barvou pleti navíc končí v diplomacii dříve. Z jedné skupiny nováčků čítající 57 lidí bylo 53 bělošských zástupců. Ze zmíněného vzorku skončilo 13 osob, z toho 11 žen a dva lidé jiné barvy pleti. Ministerstvo zahraničí odmítá, že by za složením nově vybraných diplomatů stál rasismus a diskriminace. Vybírat si k porovnání jen jednu skupinu diplomatů není podle mluvčí úřadu vhodné.