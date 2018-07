Masakr na jihu Sýrie: Atentátníci Islámského státu zabili více než 200 lidí

Na více než 200 mrtvých vystoupila bilance dnešní série koordinovaných útoků v jihosyrském městě Suvajda a okolních vesnicích. S odkazem na sdělení místních zdravotníků o tom informovaly agentury AP a Reuters. Podle exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR), která dění v zemi dlouhodobě monitoruje, při útocích zahynulo 183 civilistů a příslušníků místních milic. K útokům, na nichž se podíleli čtyři sebevražední útočníci ve městě Suvajda a skupiny ozbrojenců, kteří napadli okolní vesnice, se přihlásil samozvaný Islámský stát (IS).

V provincii Suvajda, kde stejnojmenné město leží, jde o nejkrvavější útoky od začátku syrského konfliktu od roku 2011 a celkově jde o jednu z nejhorších bilancí násilí v rámci války v Sýrii. SOHR situaci v Sýrii sleduje z Británie a tvrdí, že má v terénu své informátory.

Agentura Reuters s odkazem na sdělení šéfa zdravotnictví v provincii Suvajda napsala, že o život přišlo 215 lidí. V rozhovoru s AP mezitím místní zdravotník Hasan Umar uvedl, že dnešní útoky IS si vyžádaly životy 204 lidí a dalších 180 lidí bylo zraněno. Mezi mrtvými byli podle něj i civilisté, kteří se rozhodli před IS bránit své vesnice. Syrská organizace pro lidská práva uvedla, že o život přišlo 89 civilistů, 94 příslušníků místních milic a 45 členů IS.

Podle syrské státní tiskové agentury SANA bylo dnes ráno při sebevražedném útoku ve městě Suvajda zabito 38 lidí. Útok se podle dostupných informací odehrál v blízkosti rušného tržiště, kde se odpálil sebevražedný útočník.

Zdroje SANA uvádějí, že jeden ze sebevražedných útočníků přijel na motocyklu k tržišti na náměstí v Suvajdě a odpálil se v době ranního návalu u stánků. Druhý útočník odpálil nálož na jiném náměstí. Další dva zastřelili policisté, než mohli nálože odpálit, upřesnila SANA. Původně agentura uváděla, že se oba zbylí útočníci odpálili ve chvíli, kdy je policisté začali stíhat.

Útoky ozbrojenců v Suvajdě přišly v době ofenzivy vládních sil na jihu Sýrie, kde vládní vojáci bojují proti skupině napojené na IS v oblasti sousedící s Golanskými výšinami okupovanými Izraelem a v dalších částech jižní Sýrie.