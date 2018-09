Mayové jasné NE. Co při rozhovorech o brexitu není v zájmu Británie, neprojde

Theresa Mayová při jednáních o odchodu své země z Evropské unie odmítá dělat ústupky ze svého brexitového plánu, které by nebyly v národním zájmu. Britská premiérka to uvedla v příspěvku zveřejněném v dnešním vydání listu The Sunday Telegraph. Hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier v rozhovoru poskytnutém německému listu Frankfurter Allgemeine Zeitung řekl, že rozhovory se musí uzavřít nejpozději do poloviny listopadu. Dosud se přitom hovořilo o uzavření dohody do summitu EU 18. října.