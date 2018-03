Mementa iráckého konfliktu po 15 letech: Kam jsme přijeli, přivezli jsme válku, vzpomíná americký voják

Mariňákovi Mattu Uffordovi bylo přesně 24 let, když se potil na vyprahlém pruhu drsného kuvajtského písku. Díval se na šest tanků a 23 členů posádky, kteří mu říkali "pane". Všichni ale byli podobní zelenáči, jako on sám. Skutečným bojem nepoznamenaní bažanti. Hlas, kterým měl všechny vést do nitra Iráku hledat zbraně hromadného ničení, se mu třásl. Přesto se ovládnul. „Když jsem do Iráku přijel, žádná válka tam nebyla. Museli jsme ji začít,“ vzpomíná nyní pro deník New York Times .

Tak jednoduché to ale nebylo. Týdny před invazí, američtí vojáci trávili na základně v Kuvajtu. Dny se vlekly nesnesitelně pomalu. „Nuda byla ubíjející. Vzpomínám, že jsme si přáli, aby už ta zatracená válka začala,“ vypráví nyní Ufford. „Všechno tehdy bylo lepší, než ty samé, zaměnitelné dny. Pohledy na stejná, hrubá zrnka písku, pach ropy a věčné čekání.“

Karty, šprýmy, taktická cvičení a čištění zbraní. To byla Mattova hlavní náplň každého dne. Pondělí bylo stejné jako čtvrtek; několik dlouhých týdnů. Pak přišel tolik očekávaný rozkaz.

„Pamatuji si to doteď. Přesně před 15 lety, na den přesně, prezident Bush řekl národu, že je na čase osvobodit irácký lid a uchránit svět před smrtelným nebezpečím zbraní hromadného ničení,“ vzpomíná bývalý mariňák pro New York Times. Hovoří o těch samých zbraních hromadného ničení, kvůli kterým začala krvavá válka v Iráku. O těch zbraních, které se nikdy nenašly.

Těsně po začátku invaze řekl nadřízený Mattovi, stranou od jeho mužů, ať se vyhne zbytečnému ničení. „Pamatuj na cíl mise.“ Jenže tank není skalpel, pomyslel si Matt. Pod pásy jeho stroje tak končila čerstvá úroda na polích i automobily, kterým nebyl čas se vyhnout. „Kam jsme přijeli, tam jsme přivezli válku,“ vzpomíná Matt.

„Jeli jsme celou noc.“ Z Basry do Násiríji, odtud do Diwaníji. Za poslední týden naspali sotva deset hodin. A pak na sever, po silnici číslo 6. Na sever, na Bagdád, za Husajnem.

Bylo to jako trest za všechno to válečné rouhání na základně v Kuvajtu, pomyslel si Matt když se dozvěděl, že jeho tanky budou v první vlně ofenzivy na Bagdád. Tyto myšlenky ale rychle zahnal někam pryč a vzpomněl si na svůj vlastní proslov před několika dny: „Když nebudeme panikařit, možná se z toho dostaneme se zdravou kůží.“

Mezi Mattovými tanky a Bagdádem ale byla několikametrová překážka – dravá říčka, která se na bagdádském předměstí vlévá do Tigrisu. Most přes ni byl napůl zničený. Po několika metrech byla místo podkladu jenom díra a vojáci pod nohama mohli sledovat hlubinu. Improvizované pláty se prostor snažily zakrýt neúspěšně. „Myslíš, že to vydrží přejezd tanků?“ zvednul Matt oči ke svému kolegovi.

„Snad,“ odpověděl. To mu stačilo. Dobře věděl, že lepší cesta není.

Kterémukoliv ze svých mužů mohl poručit, aby jel první. Ale to nebyl jeho styl.

Rychle se nasoukal do tanku, průchod ale nechal otevřený. Byl připravený vyskočit z mnohatunového kolosu hned, jak by se pod ním začal most podlamovat. Před týdnem se posádka jednoho tanku utopila a on rozhodně neměl v plánu je následovat.

Jenže jakmile začal najíždět s tankem na most, ozval se charakteristický zvuk. Takový, jaký který vydává jen ruská puška AK-47. Kulky ho tak tak minuly, jak zaplul do nitra tanku. Odvetná palba kulometu ráže 7.62 epizodu anonymního iráckého obránce rázně utnula. Tank vjel na most.

Náhle Matt znejistěl. Jakoby na druhé straně zahlédnul v zákopu tank sovětské výroby T-72. Nyní hrál o čas. Rychle převzal obsluhu kanónu, otočil věž a na svého střelce štěkal rozkazy. Pro paniku nezbylo místo. Nabít, zaměřit, rychle vypálit. Ohlušující rána zněla jako zvuk božího hněvu. Přesný zásah zničil celý sovětský tank a dílo zkázy krátce poté dokonala druhá exploze – to když vybuchla munice.

Cesta byla volná… Tedy téměř. „Pane, jsou toto miny?“ zeptal se ho najednou jeden z mužů? Na druhé straně mostu vjeli do minového pole.

Bagdád odolával několik málo dnů – přesně do 9. dubna. Po krátkém odporu na předměstí americké vojáky s Mattem v čele přivítal v centru dav lidí. „Cítil jsem tehdy, jak se mi hruď dme pýchou a úlevou – práce byla za námi a všichni moji muži byli naživu,“ uzavírá bývalý voják své vzpomínky.