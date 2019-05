Merkelová přijela do USA, zkritizovala Trumpa... a zase odjela | info.cz

Tak alespoň „čtou“ včerejší vystoupení Merkelové na Harvardu americká a německá média, která o náhlém „výpadu“ kancléřky do Spojených států píší na prvních stranách. A není divu. Nebývá totiž příliš zvykem, aby jeden ze světových lídrů přijel do země druhého světové lídra a zúčastnil se přitom „de facto“ protivládní demonstrace. Přesně to se ale stalo.

Merkelová po převzetí čestného doktorátu na Harvardu vystoupila v univerzitním kampusu před davem 20 tisíc současných i bývalých studentů, profesorů a zaměstnanců univerzity s projevem, který se určitě Donaldu Trumpovi nemohl líbit. A sklidila podle médií frenetický potlesk. A to i přesto, že Donalda Trumpa ani jednou nejmenovala.

„Změny k lepšímu jsou možné pouze tehdy, pokud se o ně budeme snažit společně,“ uvedla Merkelová a pokračovala v kritice amerického „izolacionismu“, prosazovaného právě Trumpem. Například podle německého deníku Focus, musel každý poznat, o čem a kom kancléřka mluví, když kritizuje izolacionismus a sobeckou politiku. „Musíme myslet více multilaterálně místo unilaterálně. Globálně místo nacionálně,“ řekla Merkelová v přímém protikladu k Trumpovu heslu „America First“.

Odsoudila také nově vznikající obchodní bariéry, například zavádění vysokých cel, která Trump prosazuje ve snaze ochránit domácí trh. „Protekcionismus a obchodní konflikty ohrožují volný světový obchod a základy naší prosperity,“ uvedla Merkelová.

S americkým prezidentem by se zřejmě neshodla ani v dalším tématu své přednášky, tedy v otázce ochrany klimatu. Merkelová vyzvala Harvardskou univerzitu, aby učinila vše, co je v jejích silách ke zmírnění následků klimatických změn. Zároveň vyzvala ke zlepšení klimatické politiky i vlády kolem světa. Podle Merkelové, jak opět zaznělo při jejím vystoupení, jsou klimatické změny způsobené lidmi, o čemž ale Trump pochybuje.

Za zjevný útok přímo na Trumpa pak německá média považují zmínku kancléřky o tom, že politik by neměl jednat impulzivně, ale s rozvahou. „Obtížné otázky mohou být vyřešeny tehdy, pokud se nenecháme ovlivnit prvními impulzy, ale naopak se na chvíli zastavíme, popřemýšlíme, dáme si pauzu,“ uvedla kancléřka. Jak připomínají německá média, snad žádný politik na světě není tak impulzivní jako Trump, který se s každou svojí emocí okamžitě svěřuje na twitteru.

Merkelová také kritizovala „bariéry v našich hlavách a myslích“, což měla být údajně narážka na Trumpovu snahu postavit ze na hranicích mezi USA a Mexikem zeď. Kancléřka připomněla, že sama vyrůstala v bývalé komunistické zemi, oddělené „zdí“ od svobodného Západu. „Berlínská zeď v té době omezovala můj život, nikdy mi ale nemohla vzít mé sny a touhy,“ řekla Merkelová.

Focus i další německé média přitom připomínají, že Merkelová byla na půdě Harvardu přivítána bezmála jako popová hvězda. Její pětatřicetiminutový projev přerušilo 20 tisíc posluchačů třicetkrát potleskem. Publikum několikrát Merkelové aplaudovalo ve stoje. Ihned po vystoupení přitom kancléřka nasedla do letadla, a aniž by se setkala s Trumpem, který jí v minulosti během památného setkání v Bílém domě odmítl před novináři podat ruku, odletěla zpět do Německa.

Noviny Frankfurter Allgemenine Zeitung i jiné deníky ale upozorňují, že úspěch Merkelové na Harvardu se dal očekávat. Harvard je považován za baštu amerického liberalismu, z níž se rekrutují ti nejzarytější odpůrci názorů Donalda Trumpa. „Hlavní názorový proud v USA ale tato univerzita určitě nereprezentuje. Trump má ve Spojených státech stále velmi pevnou základnu příznivců, mezi nimiž by Merkelová takové nadšení zdaleka nevzbudila,“ napsal deník Focus.