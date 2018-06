Mezinárodní měnový fond varuje před Trumpem: Jeho obchodní politika může podkopat globální systém

Trump popudil řadu obchodních partnerů USA svou protekcionistickou politikou, například zavedením cel na dovoz oceli a hliníku. "Tato opatření pravděpodobně vzdálí svět otevřenému a spravedlivému obchodnímu systému založenému na pravidlech, což bude mít negativní dopad na ekonomiku USA i na obchodní partnery," uvedl MMF.

Fond dnes rovněž potvrdil svou dubnovou prognózu, podle které ekonomika USA v letošním roce vzroste o 2,9 procenta a napřesrok o dalších 2,7 procenta. V roce 2020 by podle MMF mělo tempo růstu činit již pouze 1,9 procenta a do roku 2023 by mělo postupně zvolnit až na 1,4 procenta. MMF je tak mnohem méně optimistický než Trumpova administrativa, podle které by mělo tempo růstu v příštích letech činit minimálně tři procenta, napsala agentura AP.¨