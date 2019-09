Milion uprchlíků do Evropy? Erdogan unii hrozí, ale vyskakovat si moc nemůže | info.cz

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v minulých dnech hrozil, že otevře brány a pustí do Evropy syrské uprchlíky. Jak moc je třeba brát jeho slova vážně?

Myslím, že žádná z Erdoganových výhrůžek příliš vážná není. On je pronesl na zasedání krajských předsedů strany (AKP – Strana spravedlnosti a rozvoje, pozn. red.) a pravděpodobně tím cílil na zavedení bezpečnostní zóny v severní Sýrii, kde neustále usiluje o likvidaci kurdských milic a kurdského kvazistátu, který tam existuje. Naráží tam ale na Spojené státy – jeden z amerických generálů se dokonce vyjádřil, že Kurdové jsou jejich nejdůvěryhodnějším a nejspolehlivějším spojencem v boji proti Islámskému státu. Erdogan je naopak považuje za teroristy. To je ten zásadní současný rozpor mezi Spojenými státy a Erdoganem. Dohadují se, jak široké by ono bezpečnostní pásmo mělo být. Turkům jde především o to, aby přesekli spojnici mezi severním Irákem a Středozemním mořem, což je silnice vedoucí asi 35 kilometrů od tureckých hranic – do této hloubky by chtěli postoupit. Myslím ale, že to nepřichází v úvahu, protože jim to Američané nedovolí. Erdogan tedy vyhrožuje, Evropa s tím ale v podstatě nemá co dělat.

Turecký prezident argumentuje mimo jiné i slíbenými platbami v rámci migrační dohody mezi EU a Tureckem. Tvrdí, že jeho vláda nedostala to, co měla, tedy šest miliard dolarů. Jak ony platby vypadají?

Právě dnes jsem v jednom z tureckých deníků, který není Erdoganovi nakloněn, zachytil odpověď mluvčí Evropské komise. Ta řekla, že z celkových šesti miliard dolarů, které byly slíbeny, už Unie odeslala 5,6 miliardy a zbytek že už je na cestě. Tento argument může Erdogan použít proti Evropě, jeho primárním cílem je ale vytvoření bezpečnostní zóny, kam chce podle svých slov přesídlit syrské uprchlíky, aby se měli kam vrátit. Nicméně fakt, že syrští uprchlíci začínají být pro Turecko čím dál větším problémem, je pravda.

Erdogan oznámil, že by do této bezpečnostní zóny chtěl přesídlit až milion syrských uprchlíků. Považujete to za reálné?

Byl by to jiný druh etnických čistek, nebo minimálně rozsáhlé sociální inženýrství. Jsou to lidé, kteří byli vyhnáni ze svých domovů a kteří – pokud se jejich domovy nacházejí v zónách, kde se právě nebojuje, na západ od Eufratu – tam nyní jezdí na svátky. Po jejich skončení se ale vracejí zpátky do Turecka, protože tam nechtějí zůstat. Oni by se chtěli vrátit tam, odkud byli vyhnáni, a ne tam, kam by je Erdogan přesídlil.

Navíc je to smíšené kurdsko-syrské území, kde by to mohlo dopadnout jako v jiné části země, v enklávě Afrín, kde Erdogan provedl silné etnické čistky. Pod záminkou, že bojuje proti teroristům, odtamtud vyhnal Kurdy a zkonfiskoval jejich majetky.

Mohou hrát v Erdoganových výhrůžkách roli i ekonomická krize a problémy jeho vlády?

Ano, roli to určitě hraje, protože Erdogan se potřebuje syrských uprchlíků zbavit. Oni vytvářejí v zemi sociální napětí, část z nich navíc dostává sociální podporu, pokud tedy získali status uprchlíků.

Mohl by do Turecka přijít další vlna uprchlíků z provincie Idlib, kde se stále bojuje?

Může se to stát. Idlib je kamenem úrazu takzvaného Astanského procesu, v němž jsou sdruženy Turecko, Rusko a Írán. Situace v Idlibu se bude řešit na jejich dalším zasedání, i proto byl nyní Erdogan v Rusku. Je to velký problém, protože v této provincii už (syrský prezident) Bašár Asad útočí i na turecké jednotky. Kdyby tam nechali Asadovi volnou ruku, došlo by k masakru, což by následně znamenalo další velký příliv uprchlíků do Turecka.

Pokud by Erdogan ještě vystupňoval svůj tlak na Evropskou unii, potažmo Západ, jakou hlavní páku proti němu může Západ použít?

Hlavní pákou je fakt, že většina investic v Turecku pochází z Evropy. Turecko je z investičního hlediska na Evropě víceméně závislé a vůči evropským zemím je zadlužené až po uši. Myslím si proto, že Erdogan si moc vyskakovat nemůže.