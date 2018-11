Milionářská daň na pomoc bezdomovcům. San Francisco chce ukrojit ze zisků internetových gigantů a dát chudým

O speciální „bezdomovecké dani“ dani se rozhodlo v městském referendu vypsaném souběžně s nedávnými volbami do amerického kongresu. Přes 60 % těch, kteří se v San Franciscu dostavili k urnám, hlasovalo pro takzvaný „Proposition C“, tedy povinný přesun části zdaněných zisků těch nejbohatších přímo k těm nejchudším a nejubožejším.

Firmy se sídlem na území města, které mají roční obrat přes 50 milionů dolarů (1,15 miliardy korun) budou zřejmě muset do městského rozpočtu vedle současných daní odvádět podle své velikosti ještě speciální „bezdomoveckou“ daň ve výši od 0,17 % do 0,69 % z obratu. Tyto peníze by měly sloužit přímo a jen k pomoci lidem bez domova.

Město, v němž nebo jeho blízkém okolí sídlí řada nadnárodních technologických gigantů jako Google, Apple nebo Facebook, očekává prostřednictvím „Proposition C“ dodatečný daňový výnos přes 300 milionů dolarů (6,85 miliardy korun) za rok. To je zhruba dvojnásobek částky, jakou vynakládá radnice na řešení problému bezdomovectví dnes. Celková finanční pomoc bezdomovcům by se tak díky „Proposition C“ měla zdvojnásobit.

Hlasování o takzvané bezdomovecké dani se podařilo prosadit některým neziskovým organizacím na základě zhoršujícího se problému „bezdomovectví“ v jednom z nejbohatších měst Spojených států. Na území aglomerace s 826 000 obyvateli a ročním rozpočtem 11 miliard amerických dolarů žije podle oficiální údajů 7 500 lidí bez domova, z toho 4 400 mimo azylová centra přímo na ulici. Bezdomovectví tak začíná kromě jiného odrazovat turisty a měnit obraz metropole. I na turisticky atraktivních zónách se kromě desítek bezdomovců válejí často i injekční stříkačky narkomanů a výkaly.

„Ještě nikdy jsem neviděla na ulicích města tolik výkalů. A to nemluvím jen o výkalech psů,“ prohlásila v jednom z novinových rozhovorů starostka San Francisca a místní rodačka London Breedová. Město má sice speciální skupinu zaměstnanců, kteří denně uklízejí z veřejných prostor právě použité jehly a výkaly, ani tohle nasazení však k zajištění pořádku údajně nestačí.

Nová daň, odsouhlasená většinou voličů v San Franciscu, by měla problém alespoň částečně řešit. Podle sanfranciského zpravodajského portálu The Frisc by zhruba polovina z nově vybrané daně měla jít na zajištění bydlení pro bezdomovce ve všech různých formách. To znamená od budování dalších azylových domů, renovaci starých budov až po příspěvek na nájemné v soukromých objektech. San Francisco patří z hlediska výše nájemného z nejdražším městům USA, za dvoupokojový byt se tady platí v průměru 3 300 dolarů měsíčně (75 000 korun).

K vysokým cenám přispívá zejména fakt, že přímo ve městě nebo jeho blízkém okolí jako je Silicon Valley mají svá sídla internetoví giganti. A kupní síla jejich dobře placených zaměstnanců dělá ze San Francisca velmi drahé místo k životu. „To vede například k tomu, že i rodiny s ročním příjmem přes 100 000 dolarů (2,3 milionu korun) spadají do kategorie lidí, kteří si nemohou dovolit nedotované bydlení a musejí žádat o nějakou formu podpory,“ napsal americký zpravodaj listu Süddeutsche Zeitung. Naproti tomu žije v San Franciscu 70 dolarových miliardářů, což je nejvyšší počet hned po New Yorku a Hongkongu.

Nyní by se tito miliardáři měli vzdát části svých, již jednou zdaněných zisků ve prospěch lidí z úplně opačného konce majetkového žebříčku, tedy bezdomovců. Peníze by měly jít jak na stavbu azylových zařízení, dočasných obydlí a podporu nájmů, ale také třeba na financování zdravotní péče pro bezdomovce nebo léčbu narkomanů a alkoholiků. Je to fér? Nezavání to socialismem? I samotné San Francisco je v odpovědi na tuto otázku rozdělené, a to včetně těch nejbohatších obyvatel.

Internetový magnát Marc Benioff je nejen zastáncem „Proposition C“, ale věnoval dokonce sedm milionů dolarů do kampaně na podporu tohoto projektu. Naopak ředitel Twitteru Jack Dorsey se vyslovil proti bezdomovecké dani stejně jako starostka San Francisca London Breedová. Odpůrci „Proposition C“ argumentují zejména tím, že není úplně jasné, zda a jak daň bezdomovcům skutečně pomůže. „Kdyby bylo bezdomovectví jen otázkou peněz, byl by problém dávno vyřešen,“ napsal na svém blogu šéf internetové firmy Stripe Patrick Collison. Někteří kritici daně také argumentují tím, že její zavedení může některé firmy přimět k „odstěhování“ svých sídel z města, což by mohl znamenat ztrátu stovek pracovních míst.

Marc Benioff, zakladatel společnosti Saleforce, největšího soukromého zaměstnavatele v San Franciscu se však takového scénáře neobává. Podle něj je „Proposition C“ spravedlivé řešení pro všechny, včetně obřích technologických firem, které se musejí přihlásit ke společenské odpovědnosti. „Ty firmy vyrostly na zádech místních lidí,“ napsal Benioff v komentáři pro deník New York Times. Zastánci „Proposition C“ jsou také přesvědčeni o tom, že když s pomocí peněz od miliardářů zmizí velká část bezdomovců z ulic, pomůže to turistickému ruchu a přinese tedy i více peněz do městské pokladny.

Názor zastánců „bezdomovecké daně“ každopádně zvítězil, když se pro její zavedení vyslovilo 60 % účastníků nedávných voleb v San Franciscu. Zda ale bude daň skutečně zavedena ještě není jisté, protože se očekává ještě na výsledek některých soudních žalob.