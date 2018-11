Ministr vnitra Seehofer: Syřany, kteří v Německu spáchali trestný čin, deportovat nebudeme

Německý ministr vnitra Horst Seehofer vyloučil, že by Německo začalo v dohledné době deportovat do vlasti Syřany, kteří se na německém území dopustili trestného činu. V rozhovoru s časopisem Der Spiegel zdůraznil, že za bezpečnou zatím nelze považovat žádnou část válkou zmítané Sýrie. "V současné době nelze vyhošťovat do žádného regionu v Sýrii, to platí i pro zločince," řekl Seehofer.