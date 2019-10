Mírný pokrok v mezích obchodní války. Čínská delegace vyjednává v USA, nabízí ústupky | info.cz

Mírný pokrok v mezích obchodní války. Takové je očekávání analytiků ohledně výsledků čínské diplomatické výpravy, která bude během dnešního odpoledne jednat nejprve s ministrem financí Stevenem Mnuchinem, večer by pak měla – pokud půjdou jednání dobře – zasednout ke stolu i s prezidentem Donaldem Trumpem.

„Čínská strana do Spojených států přijela hledat obchodní příměří,“ uvádí pro BBC analytik Einar Tangen. „Že by však došlo k nějakému zásadnímu průlomu, nečekám. Číňané nikdy nepřipustí, aby jejich obchodní politika byla určována Washingtonem,“ dodává.

I přesto se však Číňané podle zdrojů blízkých jednání snaží deeskalovat vyhrocenou obchodní situaci, která mezi oběma zeměmi panuje, a která ohrožuje stabilitu světové ekonomiky. Peking tak ústy svého vicepremiéra nabízí, že zvýší nákup amerických sojových bobů o 50 procent na 30 milionu tun ročně – tedy na úroveň běžnou z doby před obchodní válkou. Vyjádřeno v dolarech by se jednalo o příspěvek zahraničnímu obchodu Spojených států ve výši 3,2 miliardy dolarů.

Delegace vedená čínským vicepremiérem doufá, že se jí podaří dosáhnout odložení cel, které by měly vstoupit v platnost příští úterý. „Předpokládá se, že americká administrativa ponechá cla na čínské zboží v hodnotě 250 miliard dolarů na současné výši 25 procent, původně přitom mělo dojít k jejich zvýšení na 30 procent od 15. října. Jednat se bude také o zrušení amerických cel na spotřební zboží v hodnotě 156 miliard dolarů, která by měla vstoupit v platnost v prosinci,“ nastiňuje očekávané výsledky jednání analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička.

Pokud jednání půjdou dobře, čínský vicepremiér by mohl ze Spojených států odjet s prozatimní dohodou, na kterou by následně navázala jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga. Ti by se měli potkat přibližně za měsíc. Oba přitom mají dostatečnou politickou i ekonomickou motivaci, aby zavedená cla pomalu rušili. Zatímco Donald Trump by z odstranění cel a následného růstu akciových indexů těžil v prezidentských volbách, které se v USA konají příští rok, Čína by se mohla lépe soustředit na domácí ekonomické problémy a zpomalující hospodářský růst.

„Prezidentu Trumpovi jeho volební experti říkají, aby případnou dohodu s Čínou načasoval na příští rok. Ideálně na březen, aby se při prezidentských volbách v listopadu mohl vychválit do nebes, jak to s výkonností amerických akciových trhů pěkně zařídil. Obecně se totiž čeká, že jakmile si prezidenti USA a Číny padnou do náruče, trhy zareagují silně pozitivně,“ uzavírá Jan Němeček, senior equity trader společnosti BHS.