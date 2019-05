Mistrovství světa ve fotbale v Saúdské Arábii? FIFA je pro, fotbal může ukončit konflikt s Katarem | info.cz

Vražda novináře Džamála Chášukdžího a rozsáhlé porušování lidských práv Saúdskou Arábii poškodily jen na čas, západní politici a byznysmeni se do ní rychle vrátili. Nyní by mohl kontroverzní princ legitimizovat svůj režim i prostřednictvím nejpopulárnějšího sportu na světě.

Fotbal hýbe světem, podobně jako peníze a politika. Saúdská Arábie se proto nejpopulárnější sport rozhodla využít ke zvýšení prestiže konzervativní monarchie. Rijád doufá, že by mohl hostit mistrovství světa v roce 2022, přestože Světová fotbalová federace (FIFA) už před deseti lety přiřkla pořádání turnaje sousednímu Kataru, píše britský deník Financial Times.

Saúdům nahrává fakt, že jejich přítel a šéf FIFA Gianni Infantino hodlá změnit počet účastníků turnaje z 32 na 48. Studie FIFA ale uvádí, že k takovému kroku by byly potřeba nejméně dva další stadiony, a na to nejsou Katařané připraveni.

Rozšíření účastníků by přineslo dalších 400 milionů dolarů do pokladny FIFA, která nyní spolu s Katarem připravuje návrh na změnu formátu turnaje. Zda k němu skutečně dojde, se rozhodne na kongresu v Paříži 5. června.

Dohodu brzdí blokáda Kataru

Hlasovat o tom budou hlavy více než dvou stovek národních fotbalových federací – pro to, aby s návrhem souhlasili, hovoří vyšší příjmy z akce i větší šance menších týmů se na mistrovství kvalifikovat.

Zbývá tedy otázka, kde by se další zápasy mohly uskutečnit. Vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Bahrajn uvalily před dvěma roky na Katar blokádu, se nabízelo politicky schůdné řešení v sousedních zemích Ománu a Kuvajtu. Prvně jmenovaný stát ale FIFA sdělil, že není připraven a Kuvajt je na tom, zdá se, podobně.

FIFA proto nalezla možné řešení: „Vzhledem ke geopolitické situaci v regionu a k blokádě, kterou na Katar uvalil Bahrajn, Egypt, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, by organizování turnaje pořádaného spolu s Katarem vyžadovalo ukončení této blokády.“

Tato slova podle známého fotbalového publicisty Simona Kupera otevírají cestu k možnému obchodu – Saúdové by v něm souhlasili s ukončením blokády (která Kataru stejně příliš neublížila) a na oplátku by mohli oni nebo další z jejich spojenců hostit část šampionátu. Šéf FIFA Infantino by se tak rázem pasoval do role mírotvůrce a fotbal by prezentoval jako prostředek k liberalizaci konzervativního království.

"Myslím, že to možné je, protože ta napjatá atmosféra nemůže trvat věčně, hlavně ne mezi bratranci," řekl LN zdroj blízký Saúdské Arábii.

Geniální plán ale ještě může narazit na odpor Kataru, pokud by trval na existujících dohodách a turnaji s 32 účastníky, myslí si analytik James Dorsley působící v singapurské Rajaratnam School of International Studies.

FIFA vyhlíží 25 miliard dolarů investic

Infantino se nezastaví jen u šampionátu v Saúdské Arábii. Saúdský princ Muhammad bin Salmán, známý také pod zkratkou MBS, by mohl financovat obří sumou 25 miliard dolarů vytvoření dvou úplně nových turnajů, mistrovství světa klubů a globální ligy národů.

Infantino v této souvislosti mluvil o „vůbec největší investici do fotbalu, jakou kdy svět viděl“. Jen pro srovnání: současná podoba Světového poháru vynáší FIFA „pouze“ 5,4 miliard dolarů. I proto se nejspíš Infantino spřátelil se saúdským korunním princem a spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem svorně zhlédli zahajovací zápas Saúdské Arábie proti Rusku na posledním šampionátu.

Saúdská Arábie si přitom vylepšit image skutečně potřebuje. V poslední době z ní přišly zprávy o popravě 37 lidí, z nichž někteří byli údajně homosexuálové. Království stále vede koalici v Jemenu, kde válka způsobila největší humanitární katastrofu současného světa. Režim i nadále zatýká lidskoprávní aktivisty, mnohé z nich podle nevládních organizací i mučí. To vše následuje po říjnové vraždě novináře Džamála Chášukdžího, kterou spáchali agenti saúdskoarabské tajné služby na konzulátu v Istanbulu.

Vražda novináře zřejmě Muhammadu bin Salmánovi ukázala, že si může dovolit, co uzná za vhodné. Krátce po ní sice část západních politiků a byznysmenů bojkotovala konference v Rijádu, letos se ale vše vrátilo do starých kolejí. „Je poctou být zpátky v Saúdské Arábii,“ prohlásil například na dubnové konferenci v Rijádu John Flint, šéf britské banky HSBC. Po vraždě Chášukdžího přitom účast obdobné akci odřekl.