Mladý Rakušan zemřel po výbuchu nelegální silvestrovské „bomby“. Nejspíš byla z Česka a toto jsou možné důsledky

Úmrtí sedmnáctiletého rakouského mladíka, kterého na Silvestra smrtelně zranila takzvaná „kulová puma“, vyvolalo v Rakousku vlnu politických návrhů, jak by bylo možné podobným tragédiím do budoucna zabránit. Mimo jiné se mezi politiky mluví i o zpřísnění kontrol aut u českých hranic . Vyšetřování aktuálního případu ještě neskončilo, podle policie se ale s velkou pravděpodobností jednalo o nelegální „bombu“ dovezenou z Česka. Tržnice na našem území se v minulosti už několikrát ukázaly být v podobných případech zdrojem.

Poslední tragédii vyšetřují policisté v hornorakouské obci Eberschwang vzdálené zhruba 50 kilometrů vzdušnou čarou od českých hranic. Sedmnáctiletý mladík tam na Silvestra chtěl odpálit takzvanou „kulovou pumu“ umístěnou ve vlastnoručně vyrobeném zařízení z kovových trubek. Když první pokus o odpálení selhal, vydal se mladík zkontrolovat pojistku. V tu chvíli ale kulová puma explodovala a zranila mladíka na hlavě tak vážně, že po převozu do nemocnice zemřel.

„I v tomto případě má policie podezření, že kulová puma nebyla koupena legálně,“ napsal deník Oberösterreichische Nachrichten. Vyšetřovatelé se domnívají, že se jednalo o takový druh pyrotechniky, který mohou v Česku i v Rakousku nakoupit ze zákona pouze profesionálové, kteří pořádají ohňostroje, nikoliv běžní uživatelé. Na některých asijských tržnicích v Česku však tuto pyrotechniku trhovci nabízejí k běžnému prodeji.

Pokud se policistům v minulosti podařilo v Rakousku odhalit původ nelegální pyrotechniky, prakticky ve všech případech se jednalo o zboží z České republiky. Už na začátku loňského prosince utrhla nelegálně nakoupená „bomba“ v dolnorakouském Ramsau několik prstů šestnáctiletému mladíkovi. Policie následně obvinila šest lidí, že tuto pyrotechniku nelegálně pořídili v Česku a převezli do Rakouska. Týden před Silvestrem pak při speciální policejní akci odhalili rakouští policisté u českých hranic stovky pokusů o dovoz zakázané pyrotechniky.

Někteří politici v Rakousku kvůli poslední tragédii začínají volat po tom, aby se kontroly na česko-rakouské hranici vždy před koncem roku ještě výrazně zpřísnily a kontrolou muselo procházet mnohem více aut. To ale i někteří experti považují za nesmysl. „Lidé nejezdí do Česka pro pyrotechniku jen před Silvestrem, ale po celý rok. Řada z nich si navíc nechává tohle zboží dovézt od pašeráků nebo si je objednává přes internet, což může být nebezpečné i pro zásilkové služby,“ řekl listu OÖ Nachrichten hornorakouský policejní pyrotechnik Karl Rittmannsberger. Zavedení hraničních kontrol týden před koncem roku by podle něj problém zkrátka nevyřešilo.

Například předseda Svazu hornorakouských obcí Hans Hingsamer proto navrhuje, aby se možnost odpalování pyrotechniky „amatéry“ v Rakousku úplně zakázala. Odpalovat by mohli pouze odborníci nebo lidé pod odborným dohledem. „Dva až tři povolené a řízené ohňostroje na obec, ve městech možná o pár více, a dost,“ prohlásil Hingsamer.

Podle Dietera Wurzera, vedoucí sekce obchodu s pyrotechnikou při Rakouské hospodářské komoře, ale ani podobné zákazy Rakušany od odpalování nebezpečné pyrotechniky neodradí. „Vždy jde o vlastní zodpovědnost, a o to, aby se používala jen legální zařízení a dodržovaly bezpečnostní podmínky z návodu,“ uvedl Wurzer. Zároveň ale vyzval politiky a úřady v Česku, aby proti obchodování s nelegální pyrotechnikou na našem území rázněji zakročili a zastavili ho.