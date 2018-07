Muellerova zkouška. Soudce nechce o Rusku ani slyšet, proces s Manafortem ale bude hlavně o něm

Jde o vůbec první soud na základě obvinění vznesených Muellerovým týmem. Manaforta čekají celkem dva procesy. Druhý startuje v září ve Washingtonu a bude se v něm řešit Manafortova role poradce bývalého proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče, kvůli níž musel po pěti měsících odejít z čela Trumpovy kampaně.

Tribunál ve Virginii má rozřešit kauzu finančních machinací a daňových podvodů. Manafort, jenž tvrdí, že je nevinný, odmítl, aby se obě řízení sloučila. Sází na to, že v konzervativnější Virginii narazí na porotu, která s ním bude sympatizovat více než ta v liberálnějším Washingtonu. Proces by měl podle soudce T. S. Eliise trvat asi tři týdny a Manafortovi hrozí, že stráví zbytek života ve vězení.

Muellerův tým se bude snažit dokázat, že Manafort vydělal desítky milionů dolarů jako neregistrovaný zahraniční lobbista, vyváděl peníze na offshorové účty a kupoval za ně luxusní auta, domy, šperky nebo například permanentní vstupenky na zápasy baseballistů New York Yankees. Podle vyšetřovatelů měl také podvádět na daních a lhát bankovním úředníkům o svých příjmech a jmění. Obžaloba předvolala celkem 35 svědků, kteří by měli pomoci Manaforta usvědčit.

O Rusku ani slovo, slíbili prokurátoři soudci

Soudce vyšetřovatele nařkl, že jim vůbec nejde o Manafortovy účty, ale snaží se prostřednictvím procesu získat informace o Trumpově případné spolupráci s Ruskem. Napojení Moskvy na Trumpovu kampaň ani ovlivňování prezidentských voleb před dvěma lety, což je hlavní náplní Muellerova vyšetřování, se však ve Virginii řešit nebude. Prokurátoři dokonce slíbili, že žádný z vládních svědků během procesu nevyřkne slovo Rusko.

Duch ruské kauzy se ale v soudní síni vznášet bude. Verdikt může totiž výrazně ovlivnit další průběh více než rok trvajícího vyšetřování. Pokud obžaloba uspěje a soud Manaforta uzná vinným, bude to znamenat důkaz smysluplnosti Muellerova počínání. Pro prezidenta bude najednou těžší zpochybňovat jeho legitimitu prostým označováním za „hon na čarodějnice“. V opačném případě Trump dostane munici k ostřelování Muellera a může to posílit jeho spojence v listopadových kongresových volbách.

„Je to důležité pro právní strategii. Pokud jej neusvědčí, nejenže to podryje kredibilitu celého vyšetřování, ale vyšle to také signál dalším cílům, že úspěch vyšetřovatelů v jejich případech je ještě méně pravděpodobný,“ cituje list Politico Dana Goldberga, jenž měl v éře Billa Clintona na starosti krizovou komunikaci Bílého domu.

Podle Goldberga může osvobozující verdikt navíc oslabit ochotu republikánských zákonodárců držet nad Muellerem ochrannou ruku. Už nyní někteří konzervativnější republikáni vyšetřování zpochybňují a ti, kteří jej hájí, zase poukazují na neúměrnou délku trvání. Trump v minulosti opakovaně pohrozil, že by mohl nechat zvláštního vyšetřovatele odvolat.

Ruska se jednání netýká, posun v kauze ale soud přinést může

Soudní vítězství může naopak Muellerovi ještě více uvolnit ruce. Kromě znevěrohodnění Trumpových útoků by dostal páky na zbylé obviněné, jichž je zatím více než 30 včetně někdejších prezidentových poradců Michaela Flynna a George Papadopoulose. Ti by měli důvod s vyšetřovateli spolupracovat v naději, že k tomu soud přihlédne při určení výše trestu.

Jak už bylo řečeno, samotné ovlivňování voleb na pořadu přelíčení není. To ale neznamená, že v něm procesy nemůžou přinést posun. Muellerův tým bude mít připravenou celou řadu dotazů ohledně Manafortovy role v Trumpově kampani.

Dotknout se může například nechvalně proslulé schůzky s ruskou právničkou Nataljí Veselnickou v Trump Tower, jíž se Manafort účastnil spolu s Trumpovým synem Donaldem juniorem a zeťem Jaredem Kushnerem v domnění, že získá kompromitující materiály na Hillary Clintonovou. Každé prořeknutí, každá neopatrná výpověď, může být v tomto ohledu výrazným přínosem.