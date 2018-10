Na kruté vraždě opozičníka se podíleli přímo lidé z ochranky vládnoucího saúdského prince, tvrdí média

Hned sedm příslušníků osobní ochranky saúdského korunního prince Mohameda bin Salmána pobývalo na istanbulském konzulátu své země druhého října, tedy v den, kdy právě zde s velkou pravděpodobností zemřel opoziční novinář Džamál Chášukdží. S odvoláním na saúdské zdroje to tvrdí server Middle East Eye, podle kterého o „významné úloze“ dravého prince při zmizení bývalého rozvědčíka nepochybují ani americké tajné služby.

Server Middle East Eye získal osobní údaje sedmi agentů, kteří se během zahraničních cest prince známého pod zkratkou MBS starali o jeho bezpečnost. Ti samí muži se s dalšími osmi členy rijádského bezpečnostního aparátu sešli na saúdském konzulátu v Istanbulu ke společné večeři, která podle serveru následovala hned poté, co patnáctičlenná skupina specialistů vyslýchala a posléze trýznivým způsobem zabila vlivného komentátora Chášukdžího.

Příslušníci tělesné stráže jsou s MBS v těsném kontaktu a procházejí pečlivou prověrkou. Rijád obvinění z jakéhokoli podílu na novinářově vraždě odmítá.

O osobním angažmá MBS v Chášukdžího případě psal i list The New York Times, podle kterého není jasné, zda MBS nařídil přímo žurnalistovu likvidaci. Zdá se prý možné, že Saúdové původně dostali úkol prominentního kritika dopravit do Rijádu živého, což se zjevně nepodařilo.

Zabila novináře princova ješitnost?

Arabská i turecké média spekulují o důvodech, proč by MBS chtěl někdejšího režimního insidera umlčet. Byla-li důvodem jen ješitnost, měl faktický vládce a hybatel saúdských reforem důvodů více než dost. Chášukdží sice podporoval změny v dosud konzervativním království, jinak ale na prchlivém princi nenechal nit suchou, i když třeba v zahraniční politice volil spíše mírný tón. Princi vyčítal hlavně věznění kritických intelektuálů i aktivistů, kromě jiných žen, které v monarchii bojovaly za právo řídit automobil.

Mimochodem, MBS v této věci aktivistky vyslyšel, což je paradoxní jen zdánlivě: princ chce podle svého okolí rozhodovat výhradně sám a o rady poddaných nestojí. Jinými slovy: nemlčící Saúdy potírá i tehdy, prosazují-li změny blízké jeho reformám.

Další znalci saúdské politické krajiny hovoří o pokračujícím boji uvnitř královské rodiny. Chášukdží patřil k nemnoha prominentům monarchie, kteří ač k vládnoucímu klanu rodem nepatřili, udržovali na něj těsné vazby. Jako agent sloužil někdejšímu šéfovi saúdské tajné služby Turkímu bin Fajsalovi, a to po celé planetě, včetně mnoha bojišť. Druhdy vlivný šéf rozvědčíků je nyní oficiálně na vedlejší koleji, o jeho zákulisní moci se ale spekuluje stále. Mluví se dokonce o zamýšlených atentátech, prý i proti MBS samotnému, jde ovšem pravděpodobně jen o báchorky.

Nebezpečná práce pro saúdského playboye

Fatálnější se zdá být Chášukdžího vazba na globálně proslulého investora a svého druhu arabského playboye Valída bin Talála, kterého MBS podobně jako další konkurenty z vládnoucí famílie zkrotil tím, že je loni internoval v rijádském Ritzu. Tedy pro ten účel dočasně uzavřeném, luxusním hotelu v hlavním městě monarchie, kde je donutil podřídit se jeho vládě i záměrům. Pro tyto ponížené, donedávna nedotknutelné Saúdy byl Chášukdží hlasem schopným přednést jejich stížnosti v zahraničních médiích, kam byl často zván.