Na libyjského generála Haftara podali v Francii žalobu, viní ho z mučení a barbarství

Haftar stojí v čele samozvané Libyjské národní armády (LNA), která je spřízněna s kabinetem na východě země. Hovoří se o něm jako o možném kandidátovi na libyjského prezidenta. Během operací LNA trvajících tři roky, při kterých se bojovníci snažili získat kontrolu na druhým největším libyjským městem Benghází, zahynulo několik členů žalobcovy rodiny.

Žaloba byla podána v době, kdy 75letý Haftar podstupuje léčbu v Paříži. V libyjském tisku se spekulace o stavu generála různily. Zatímco podle některých listů trpěl onemocněním plic a byl v kómatu, jiná média uváděla, že je mimo ohrožení života.

Libyi se od roku 2011 nepodařilo sjednotit státní instituce. Kromě vlády a parlamentu sídlícího v Tripolisu funguje odděleně správa ve východolibyjském Benghází, která má podporuju LNA.

Letos by se v této severoafrické zemi měly konat jednotné volby. Tripolis koncem loňského roku oznámil, že na jejich přípravách se již pracuje, žádný termín však dosud stanoven nebyl. Na hlasování by prý měli dohlížet mezinárodní pozorovatelé. Haftar loni v prosinci naznačil, že by se mohl ucházet o post prezidenta.