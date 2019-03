Na pařížských předměstích vypukly pogromy proti Romům. Lynč spustila fáma, že unáší děti | info.cz

Zatímco v Česku kdysi kolovaly mýty o černé sanitce, ve Francii se podobně mluví o bílé dodávce. Její romští pasažéři mají unášet děti a prodávat je na orgány, případně nutit k prostituci.

O víkendu tyto letité fámy ožily na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram a samozvaní vykonavatelé spravedlnosti vyrazili do ulic. Násilné incidenty řešila policie v départementu Seine-Saint-Denis a několika dalších, které s ním sousedí.

K prvnímu útoku došlo v pondělí kolem osmé hodiny večer v Clichy-sous-Bois. Asi dvacet osob vyzbrojených noži a baseballovými pálkami se vydalo k domu obývanému Romy. Ti se dali na útěk, násilníci je ale pronásledovali a útočiště nakonec Romové našli až v supermarketu Auchan. Přivolaní policisté zatkli pět osob, z toho dva nezletilé. Dva muži zákona byli lehce zraněni. „Pokud se něco stalo, je třeba to nahlásit úřadům, nejde ale organizovat milice proti obyvatelstvu,“ odsoudil útok starosta Olivier Klein.

Neopodstatněné fámy

Zhruba ve stejném čase ohrožovala skupinu Romů žijících v Bobigny poblíž dálnice R3 další banda násilníků, kteří Romům zapálili dvě dodávky a napadali je. K další rvačce došlo ve stejném městě o hodinu později. Mladíci přišli podle výpovědí Romů na místo s benzínem a úmyslem příbytky Romů zapálit.

Podobné incidenty ale probíhaly i na dalších místech, jako je Aubervilliers, Bondy nebo Noisy-le-Sec. Za celou noc policie zatkla dvě desítky osob. „Je to už sedm let, co žiju ve Francii, tohle jsem ale ještě neviděl,“ řekl reportérům deníku Le Monde rumunský Rom Vasil, který žije spolu s dalšími 250 krajany v bungalovech a karavanech v Bobigny.

❌Les rumeurs de kidnapping d'enfants avec une camionnette sont totalement infondées. Aucun enlèvement n'est avéré.

❗️Ne relayez plus cette fausse information, n'incitez pas à la violence. pic.twitter.com/FRWPZnpakP — Préfecture de police (@prefpolice) 26. března 2019

V úterý pařížská prefektura tweetovala vzkaz s červeným nápisem FAKE NEWS. „Pověsti o únosu dětí dodávkou jsou naprosto neopodstatněné. Žádný únos nebyl nahlášen. Nešiřte tyto informace a neuchylujte se k násilí,“ vyzvala občany.

Část z nich už ale propadá panice. V pondělí například obyvatelka města Montfermeil šla na policii podat žalobu na muže, kterého podezřívala z úmyslu unést jejího syna u autobusové zastávky. Muž měl údajně dítě pohladit po hlavě a nabídnout, že ho doprovodí. Vyděšená matka přiznala, že zašla na policii poté, co viděla zprávy na sociálních sítích.

„Je to všude na sociálních sítích, samozřejmě, že máme strach,“ citoval deník Le Parisien dvě matky doprovázející děti do školy v Sarcelles. Vyděšené ženy trvaly na svém, přestože u vstupu do školy viselo prohlášení starosty, že zprávy o únosech nejsou opodstatněné. „Je to stres, kdykoliv vidím dodávku, ohlížím se, mám strach,“ svěřila se jedna z nich.

Soudnější obyvatelé předměstí mluví o „romofobii“ a skrytém rasismu. „Není normální stigmatizovat část obyvatel,“ rozčilovala se kamarádka výše zmíněných matek, která fámám o únosech nevěří.

Jak informoval server Franceinfo, dvě děti v doprovodu svých rodičů minulý týden skutečně únos nahlásily, a to dokonce dvakrát za sebou. Při výslechu se ale ukázalo, že lhaly a k ničemu nedošlo.

Extrémní chudoba a diskriminace Romů

Ve Francii nyní žije podle oficiálních statistik 20 až 25 tisíc Romů, z toho asi polovina v okolí Paříže. Podle zprávy budapešťského Centra pro romská práva z roku 2015 žije usazených Romů ve Francii asi půl milionu, jiné zdroje odhadují jejich počet i na milion.

Zatímco v okolí metropole žijí především Romové, jež přišli po pádu železné opony z Rumunska a Bulharska, na jihu Francie jsou to takzvaní „gitanes“, kteří mluví převážně španělsky. Většina Romů z východní Evropy žije v extrémní chudobě, některé slumy v okolí Paříže nemají ani zavedenou pitnou vodu.

Za vlády prezidenta Nicolase Sarkozyho země zažila vlnu policejních zákroků, při nichž byli Romové deportováni do zemí původu a jejich tábory likvidovány, částečně se v tom pokračovalo i během pětiletky Francoise Hollanda.

Na kritickou situaci Romů v zemi upozorňuje opakovaně i Amnesty International. Ve Francii je sice povinná školní docházka od šesti do šestnácti let, na 67 procent romských dětí ale přesto školu nenavštěvuje. Překážkou je často chybějící trvalé bydliště, někdy ale i přetrvávající diskriminace ze strany úřadů. Více než polovina Francouzů je podle průzkumů přesvědčena, že Romové se do společnosti integrovat nechtějí.