NATO srší sebevědomím, Trump ale v pozadí odpálil bombu: chce drastické navýšení výdajů

Lídři zemí NATO se v září 2014 na summitu ve Walesu zavázali, že vojenské rozpočty se budou postupně zvyšovat tak, aby nejpozději v roce 2024 dosáhly zatím jen dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) v jednotlivých zemích. Donald Trump státy NATO již několikrát kritizoval právě za jejich nedostatečné vojenské rozpočty.

"Prezident Trump, který mluvil jako první, se zmínil o tom, že by nemělo být dosaženo jen dvou procent (výdajů na obranu), ale hovořil o novém cíli, kterým jsou čtyři procenta," prohlásil bulharský prezident Radev. Podle Bílého domu nešlo v případě Trumpových slov o žádný "formální návrh", americký prezident se jen snažil státy NATO těmito slovy k větším armádním výdajům přimět.

Ostrý vzkaz později zazněl od Trumpa na twitteru. řečnickou otázkou znovu připomněl, že NATO ukazuje na rusko jako na hrozbu, ale zároveň od něj konkrétně Německo kupuje zemní plyn za miliardy. „USA platí ochranu Evropy,“ konstatoval prezident. Po Berlínu chce, aby dojednaná dvě procenta HDP dával na obranu ihned, ne k roku 2025.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na tiskové konferenci novinářům řekl, že na summitu panovala shoda ohledně nutnosti zvýšit příspěvky na obranu, je to podle něj otázka spravedlnosti i bezpečnosti.

"Diskutovali jsme, měli jsme neshody. Ale co je nejdůležitější - přijali jsme rozhodnutí, která toto spojenectví posunují kupředu, která nás posilují," řekl novinářům Stoltenberg.

What good is NATO if Germany is paying Russia billions of dollars for gas and energy? Why are there only 5 out of 29 countries that have met their commitment? The U.S. is paying for Europe’s protection, then loses billions on Trade. Must pay 2% of GDP IMMEDIATELY, not by 2025.