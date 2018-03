Navalnyj burcuje k odporu, ale moc šancí nemá. Rusové jsou apatičtí, upozorňuje politolog

Žádné velké protesty v Rusku po očekávaném vítězství Vladimira Putina v nedělních prezidentských volbách nečeká politolog Andrej Kolesnikov z moskevského centra Carnegie. Přestože Rusové už jednou, na přelomu let 2011 a 2012, v davech vyšli do ulic velkoměst, aby demonstrovali proti volbám, které byly podle jejich názoru nepoctivé.

„Ne, to se opakovat nebude, nyní je něco takového naprosto vyloučeno,“ řekl ČTK Kolesnikov. Nemá smysl podle něj srovnávat tehdejší a nynější situaci. Nyní k protestům chybí motivace, navíc se režim s tehdejšími demonstracemi tvrdě vypořádal. Každému nespokojenci je jasné, že mu může hrozit důrazný postih.

Opoziční předák Alexej Navalnyj, kterého úřady k nynějším volbám nepustily, sice protesty slibuje, ale politolog míní, že tentokrát příliš lidí dohromady nedá. Třeba i na rozdíl od loňského jara, kdy demonstrace svolané Navalným proti korupci mezi mocenskými špičkami byly až nečekaně mohutné. Přesto se nic nezměnilo. „Společnost se stala konformnější a apatičtější. Putin dokázal protestní hnutí porazit,“ míní expert.

Stejně tak je přesvědčen, že Putinovi spíše pomůže než uškodí reakce Británie a dalších západních zemí na případ otrávení někdejšího dvojího agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Anglii; Západ připisuje vinu Moskvě, která to popírá.

„Oficiální propaganda to líčí jako spiknutí USA a Velké Británie, aby uškodily Rusku a mistrovství světa ve fotbalu (které se v létě odehraje v Rusku). Pro velkou část Rusů je to další útok na Rusko, proti kterému se musíme bránit. Čili je to vlastně další malá mobilizace (Putinových) voličů,“ uvedl.

Budou všichni čekat na konec prezidentova dalšího šestiletého období v roce 2024? „Sotva se dá předvídat, co Putin udělá v roce 2024. Asi to ani sám neví. Je příliš brzy, aby si vybral nějaký model předání moci. Obvykle v Rusku bývá prezidentovým nástupcem premiér, ale šest let je příliš dlouhá doba, než aby se příští premiér nestal velice nepopulárním. Taky může dojít ke změně ústavy, anebo si Putin může vybrat postavení nějakého neformálního vůdce země,“ odhaduje. Je prý pozoruhodné, že poslední dobou šéf státu věnuje hodně pozornosti technokraticky orientované mládeži a snaží se talenty z této sféry dostat nahoru po mocenské pyramidě.

Pokud jde o vztahy se Západem, Kolesnikov nevidí žádné známky, že by vládnoucí elity byly připraveny k jakékoli změně, zatímco Rusko se v očích světa mění „z toxické v hypertoxickou zemi“ - a za této situace je těžké vést jakýkoliv dialog.

„Sotva se to dá srovnávat se studenou válkou za Sovětského svazu. Bývaly to nebezpečné časy, ale platila jasná pravidla. Všichni se báli jaderných zbraní. Teď žádná pravidla neexistují, jen špatné vztahy a vzájemné nepochopení. Těžko předvídat, jak se to vyvine,“ řekl.

Zřejmé je tak vlastně jen jedno: v neděli Putin jasně vyhraje. Situace v Rusku se politologovi jeví jako stabilní, příští roky se nejspíš budou podobat dosavadnímu Putinovu vládnutí a prezident si uchová kontrolu nad vším. „Je ale milion faktorů, které mohou vše změnit,“ upozorňuje ale zároveň Kolesnikov.